İtalya'da korona virüs 16 yıl öncede gündeme gelmiş!

Korona virüs salgını İtalyayı esir almış durumda hayatını kaybedenlerin sayısı 7.500'ü geçmiş durumda. Dünyada salgından en çok can kaybı veren ülke olan İtalya'da 16 yıl önce açılan bir pankart konuşuluyor..

2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti Giorgio Corona, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Catanzaro taraftarı ise çok sevdikleri futbolcu için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamışlardı.

19 GOL ATMIŞTI... COVID-19...

Covid-19 isimli virüsün Giorgio Corona ile bir başka benzer noktası da bulunuyor... Giorgio Corona, o pankartın açıldığı sezon tıpkı virüsün ismi Covid-19 gibi sezonu 19 golle kapatmıştı.

İtalya'da yaşanan bu tesadüf, oldukça dikkat çekerken 16 yıl önce açılan pankart tekrar hatırlandı.