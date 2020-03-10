İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?

Son olarak İŞKUR’da yayınlanan KPSS’siz kamu personeli alınacak haberleri sonrasında ihtiyaç duyulan pek çok kurum ve belediye kamu personeli ilanı yayınlamaya başladı. Son olarak İzmir Belediyesi tarafından yayınlanan iş ilanına göre KPSS şartı aranmaksızın 72 personel alınacak. Personel alımı yapan belediyeler arasında yerini alan İzmir Belediyesi başvurularda KPSS şartı aramayacağını belirtmesi üzerine büyük bir ilgi ve başvuru ile karşılaştı.

İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alacak

KPSS şartı aramadan personel alacak İzmir İzelman Belediyesi’ne bağlı olarak görev yapan İzmir İzmirİzbel.com Tic. A.Ş. bünyesinde görevlendirilecek olan 72 personel, farklı pozisyonlarda görevlendirilecek. Belediye personeli olmak isteyen adayların ise belirlenmiş olan şartları sağlaması gerekmektedir.

2 Kimyager

2 mühendis

2 biyolog

4 çağrı merkezi operatörü

2 tesviye teknisyeni

2 elektronik teknisyeni

2 tarım alet ve makine teknisyeni

4 elektrik teknisyeni

2 elektrik teknisyeni

4 şoför

2 jeoloji mühendisi

22 büro personeli

5 elektrik teknisyeni

2 haberleşme teknisyeni

13 beden işçisi

6 kaynakçı

15 Biyosidal ürün uygulayıcısı

2 sayaç açma – kapama personeli

2 harita ve kadastro teknikeri

1 Grafiker

1 sosyal çalışmacı

1 Restoratör

1 müzik eğitmeni

İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?

İzmir Belediyesi tarafından alınacak 72 personeli alım kadroları şu şekildedir;

İş ilanında dikkat çeken bölüm olan gerekli şartlar kısmı vatandaşlar tarafından da araştırılmaya devam ediyor. İzmir Belediyesi’nin alacağı KPSS şartsız 72 personel için aranan şartlar şu şekildedir;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

Emekliliği hak etmemiş olmak

Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak

Görevini aralıksız olarak yapmasına engel bir durumunun olmaması

Çalışmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorununun olmaması

Başvuru yapacağı bölümle ilgili lisans mezunu olmak (bazı bölümlere ilkokul mezunu olmak yeterli)

İş güvenliği sertifikasına sahip olmak

Başvuru yapılacak olan bölümün aradığı özel şartlara uygun olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Disiplinli çalışmak

Uzun süreli projelerdi tamamlayabilecek deneyime sahip olmak

Bilgisayar kullanmayı bilmek

Diksiyonu düzgün olmak

Fiziki ve psikolojik sorunu olmamak

Vardiyalı sisteme uygun çalışabilmek

İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alım başvuruları nasıl yapılır?

İzmir Belediyesi tarafından alınacak 72 personelin başvurularını kendi resmi intenet sitesi üzerinden alacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları inceleyen adayların site üzerinden öz geçmişlerini göndermeleri sonrasında başvuruları tamamlayabilecekleri duyuruldu.

İŞKUR üzerinden hazırlanan başvuru formunu dolduran adayların uygun bulunmaları durumunda geri dönüş yapılacağı da açıklananlar arasında yerini aldı.