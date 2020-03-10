İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?

Son olarak İŞKUR’da yayınlanan KPSS’siz kamu personeli alınacak haberleri sonrasında ihtiyaç duyulan pek çok kurum ve belediye kamu personeli ilanı yayınlamaya başladı. Son olarak İzmir Belediyesi tarafından yayınlanan iş ilanına göre KPSS şartı aranmaksızın 72 personel alınacak. Personel alımı yapan belediyeler arasında yerini alan İzmir Belediyesi başvurularda KPSS şartı aramayacağını belirtmesi üzerine büyük bir ilgi ve başvuru ile karşılaştı.
İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alacak
KPSS şartı aramadan personel alacak İzmir İzelman Belediyesi’ne bağlı olarak görev yapan İzmir İzmirİzbel.com Tic. A.Ş. bünyesinde görevlendirilecek olan 72 personel, farklı pozisyonlarda görevlendirilecek. Belediye personeli olmak isteyen adayların ise belirlenmiş olan şartları sağlaması gerekmektedir.
- 2 Kimyager
- 2 mühendis
- 2 biyolog
- 4 çağrı merkezi operatörü
- 2 tesviye teknisyeni
- 2 elektronik teknisyeni
- 2 tarım alet ve makine teknisyeni
- 4 elektrik teknisyeni
- 2 elektrik teknisyeni
- 4 şoför
- 2 jeoloji mühendisi
- 22 büro personeli
- 5 elektrik teknisyeni
- 2 haberleşme teknisyeni
- 13 beden işçisi
- 6 kaynakçı
- 15 Biyosidal ürün uygulayıcısı
- 2 sayaç açma – kapama personeli
- 2 harita ve kadastro teknikeri
- 1 Grafiker
- 1 sosyal çalışmacı
- 1 Restoratör
- 1 müzik eğitmeni
İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?
İş ilanında dikkat çeken bölüm olan gerekli şartlar kısmı vatandaşlar tarafından da araştırılmaya devam ediyor. İzmir Belediyesi’nin alacağı KPSS şartsız 72 personel için aranan şartlar şu şekildedir;
- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Emekliliği hak etmemiş olmak
- Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
- Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak
- Görevini aralıksız olarak yapmasına engel bir durumunun olmaması
- Çalışmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorununun olmaması
- Başvuru yapacağı bölümle ilgili lisans mezunu olmak (bazı bölümlere ilkokul mezunu olmak yeterli)
- İş güvenliği sertifikasına sahip olmak
- Başvuru yapılacak olan bölümün aradığı özel şartlara uygun olmak
- Adli sicil kaydı bulunmamak
- Disiplinli çalışmak
- Uzun süreli projelerdi tamamlayabilecek deneyime sahip olmak
- Bilgisayar kullanmayı bilmek
- Diksiyonu düzgün olmak
- Fiziki ve psikolojik sorunu olmamak
- Vardiyalı sisteme uygun çalışabilmek
İzmir Belediyesi KPSS şartsız 72 personel alım başvuruları nasıl yapılır?
İzmir Belediyesi tarafından alınacak 72 personelin başvurularını kendi resmi intenet sitesi üzerinden alacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları inceleyen adayların site üzerinden öz geçmişlerini göndermeleri sonrasında başvuruları tamamlayabilecekleri duyuruldu.
İŞKUR üzerinden hazırlanan başvuru formunu dolduran adayların uygun bulunmaları durumunda geri dönüş yapılacağı da açıklananlar arasında yerini aldı.