İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam!

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği minibüsler araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek. Bu kapsamda İzmir'de minibüslerin zarar etmesinin önüne geçilmesi için ücretlere yüzde 25 zam yapıldı.

İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam!
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Korona virüs ile mücadele kapsamında hastalığı yayılmasının önlenmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi adına minibüsler araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek.

Bu sebeple yarı kapasite çalışan minibüslerin zarar etmesinin önüne geçilebilmesi için tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Minibüs ücretleri ne kadar oldu?

Gelen zamla birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira artarken, şehir içi indi-bindi fiyatı 4,5 lira olarak güncellendi.

Zam geçici

Uygulamaya giren zamlı tarifenin, koronavirüs tedbirleri kaldırılıp araçların tam kapasite çalışacağı döneme kadar uygulanacağı ardından eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı öğrenildi.


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