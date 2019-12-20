İzmir Karşıyaka ve Konak tramvay saatleri ve durakları

Yeni tramvay hatları ile vatandaşlar rahatlatmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Karşıyaka tramvay hattını 2018 yılında da Konak tramvay hattını açarak şehir sakinleri tarafından alkışlandı. Toplam uzunluğu 21 kilometre olan ve 33 duraktan oluşan İzmir tramvayın maliyeti ise 450 milyon TL oldu. Asıl amaçları arasında İzmir’in trafiğini rahatlatmak olduğu kadar vatandaşın da daha araçlara olan bağımlılığını azaltmak olan İzmir Tramvayları bunları bir nebze olsun başarmış görünüyor. İzmir halkı ise yeni açılan tramvay hatları ve durakları konusunda meraklarını intenet üzerinden gideremeye çalışıyor.

İzmir Tramvay saatleri

Konak’ta ve Karşıyaka’da açılan yeni tramvay hatları her gün sabah saat 06:30’da ilk seferine başlayıp gece saat 00:20’ye kadar seferlerini sürdürüyor. Seferlerin sıklığı hafta içi ve hafta sonunda farklılıklar gösteriyor.

Konak tramvay seferleri

Hafta içi;

06:00 - 07:00 - 7,5 dk.

07:00 - 11:00 - 5 dk.

11:00 - 15:00 - 6 dk.

15:00 - 20:00 - 5 dk.

20:00 - 00:20 - 7,5 dk.

Cumartesi;

06:00 - 07:00 - 7,5 dk.

07:00 - 20:00 - 6 dk.

20:00 - 00:20 - 7,5 dk.

Pazar;

06:00 - 00:20 7,5 dk.

Karşıyaka tramvay hattı seferleri

06:00 - 06:30 - 10 dk.

06:30 - 20:00 - 7,5 dk.

20:00 - 00:20 - 10 dk.

Hafta içi;

Cumartesi;

06:00 - 06:30 - 10 dk.

06:30 - 20:00 - 7,5 dk.

20:00 - 00:20 - 10 dk.

Pazar;

06:00 - 00:20 - 10 dk.

İzmir tramvay durakları

İzmir’de ki tramvay hattı, durakları ve güzergahları şu şekildedir;

Karşıyaka tramvay hattı

Ataşehir

Çevre Yolu

Mavişehir

M.K.Atatürk Spor Salonu

Bilim Müzesi

Atakent

Selçuk Yaşar

Vilayet Evi

Çarşı

Bostanlı İskele

Yunuslar

Nikah Sarayı

Karşıyaka İskele

Alaybey

Konak tramvay hattı

Halkapınar

Üniversite

Havagazı

Alsancak Stadyum

Alsancak Gar

Atatürk Spor Salonu

Hocazade Camii

Kültürpark Atatürk Lisesi

Gazi Bulvarı

Konak İskele

Karataş

Karantina

Köprü

Sadık Bey

Göztepe

Güzelyalı

AASSM

Üçkuyular

Fahrettin Altay

İzmir tramvay ücretleri ne kadardır?

İzmir tramvay ücretleri 2019 yılı belediye seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla değiştirildi. Yapılan bu değişiklik sadece tramvayı kapsamamakla birlikte tüm toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır. Öğrenci ücretlerine indirim yapılırken diğer biletlere zam yapıldı. İzmir toplu taşıma ücretleri şu şekildedir;