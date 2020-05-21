İzmir’de camilerinde bu sefer Selda Bağcan şarkısı çalındı!

Geçtiğimiz gün İzmir'de bazı minarelerde kimliği belirsiz kişiler tarafından Çav Bella şarkısı çalınmıştı. O zanlılar bugün de yine İzmir'de bazı camilerde Selda Bağcan şarkısı çaldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken İzmir'in merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici süre ile son verildi.

İzmir’de camilerinde bu sefer Selda Bağcan şarkısı çalındı!
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20 Mayıs 2020 tarihinde saat 17.00 sularında İzmir’in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerinde kimliği belirsiz kişilerce camilerin frekanslarına korsan bağlanan kişiler kısa süreliğine İtalyan Partizan marşı olan Çav Bella şarkısını çalınması halkın büyük bir kesimi tarafından araştırılmış ve hoş karşılanmamıştı.

Konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış eylemi gerçekleştiren kişiler ve eylemi övücü ve destekleyici paylaşımda bulunan kişiler hakkında “dini değerleri alenen aşağlamak”  suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

21 Mayıs tarihlerinde de yine İzmir’de benzer görüntüler yaşandı. Bu sefer olaylar İzmir’in Bonova ve Bayraklı ilçelerinde gerçekleşirken camilerden Selda Bağcan çalındı.

Saldırı ardından ilk açıklama İzmir İl Müftülüğünden geldi. Konu ile ilgili açıklamada 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen bu olayların adli mercilere iletildiği ve gerekli araştırmanın yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda İzmir’in bulunan merkezi ezan sistemi uygulamalarına da geçici süre ile son verildiği açıklandı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 22:31

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