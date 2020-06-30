İzmir'de kan donduran olay! Kriz geçiren anne 4 yaşındaki kızını boğarak katletti

Kan donduran olay İzmir Konak'ta yaşandı.

İzmir'de hayatını sürdüren ve yemek fabrikasında çalışan Betül F. isimli kadın 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı.Daha sonra hamile kaldığı Mert E. İle evlenmek zorunda kaldı. İlk evliliğinden de 2 çocuğu olan Betül F. doğan 3. çocuğuna Bahar ismini verdi. Mert E. ile evliliği beklediği gibi gitmeyen Betül F. geçtiğimiz yıl Mert E'den boşandı.Mahkeme küçük kızın velayetini baba Mert E.'ye verdi ancak küçük kız yine anne Betül F. ile yaşamaya devam etti. Mert E. ve Betül F. boşandıktan sonrada kavga ve geçimsizlikler devam etti.

Geçtiğimiz gün yine eski eşiyle telefonda tartışan Betül F. telefon konuşması bittikten sonra yatak odasında eline geçirdiği tülbenti küçük kız bağırmasın diye ağzına tıktı ve yastığı yüzüne bastırdı.

DEDE OLAYI FARK ETTİ

Talihsiz çocuk oracıkta boğularak can verdi. Cani anne ise hiç bir şey yokmuş gibi evin salonuna geçip çayını içmeye başladı. O sırada eve gelen dede torununun o halini görünce anne Betül F. torunun durumunu sordu ancak anne bilmediğini ifade etti. Yaşlı adam torunu hemen alıp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdi. Daha sonra ise gerçekler anlaşılınca polisin gözaltına aldığı anne Betül F. herşeyi itiraf etti.

Olayı haber alan babanın dünyası yıkıldı. Eski eşi Betül F.'ye en ağır cezanın verilmesini istedi. Cani anne ise tutuklanarak cezaevine gönderdildi.