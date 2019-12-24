İzmir'de kuyumcu soyan hırsızlar 2 kişiyi yaralayarak kaçtılar

İzmir Buca'da bir kuyumcu soygunu meydana geldi. Yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 1'i kadın 3 kişi kuyumcuyu soymak istediler. O sırada kuyumcu sahib Ufuk Atçı, soygunculara direnmek isteyince silahı olan hırsız iş yeri sahibine ateş açarak yaraladı.
olay yerine gelen ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşgallerini belirledikleri ve kuyumcuyu soyarak kayıplara karışan 1'i kadın 3 hırsızı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.
Son Güncelleme: 24.12.2019 23:38