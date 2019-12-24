İzmir'de kuyumcu soyan hırsızlar 2 kişiyi yaralayarak kaçtılar

İzmir Buca'da bir kuyumcu soygunu meydana geldi. Yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 1'i kadın 3 kişi kuyumcuyu soymak istediler. O sırada kuyumcu sahib Ufuk Atçı, soygunculara direnmek isteyince silahı olan hırsız iş yeri sahibine ateş açarak yaraladı.

Kuyumcudan aldıkları 1,5 kilo altını alarak kaçmaya çalışan soyguncular soyulan kuyumcunun yanındaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da vurulup, yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

olay yerine gelen ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşgallerini belirledikleri ve kuyumcuyu soyarak kayıplara karışan 1'i kadın 3 hırsızı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.