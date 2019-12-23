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İzmir'de Urla'nın MHP'li Belediye Başkanına silahlı saldırı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Balkan Taşoku uğradığı saldırı sonrasında ağır yaralandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:39
İzmir'de Urla'nın MHP'li Belediye Başkanına silahlı saldırı

MHP Urla Belediye Başkanı İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'in Buca semtinde bulunan Hürriyet mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan Başkan Taşoku, aracının yanından geçen motosikletli tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Motorsikletteki şahıs ateş ettikten sonra silahı atarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Başkan İsmail Taşoku'nu ambulansla alarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada ameliyata alınan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan olay yeri ekipleri ise Başkan Taşoku'na silahlı saldırıda bulunan saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

Son Güncelleme: 23.12.2019 12:39
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