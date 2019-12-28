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İzmirim kart bakiye sorgulama ve para yükleme işlemleri

İzmirli vatandaşlar İzmirim Kart bakiye sorgulama ve karta para yükleme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak etmektedirler. İşte İzmirim kart bakiye sorgulama ve para yükleme işlemleri hakkındaki detaylı bilgiler ve çok daha fazlası…

28 Aralık 2019 Cumartesi 08:45
İzmirim kart bakiye sorgulama ve para yükleme işlemleri

İzmirim Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir kart projesi bünyesinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabilen bir kart olarak karşımıza çıkmaktadır.

İzmirim Kart, İzmir’de yer alan tüm otobüslere, metro ve banliyö trenlerine, vapurlara binilirken kullanılmaktadır. Kartın ilk basılışından itibaren 90 dakika sonraki süre içerisinde yeniden basılması aktarma yapılmasını sağlamaktadır. Aktarma yapılan basımdan ücret alınmamaktadır.

Yalnızca toplu taşıma araçlarında değil İzmir Belediyesi tarafından işletimi gerçekleştirilen otopark, teleferik, doğal yaşam parkları, buz pisti ve akıllı tuvaletlerde de İzmirim kart kullanılabilmektedir.

İzmirim Kart Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

İzmirlilerin pek çok alanda kullanabildikleri İzmirim Kart’ın bakiye sorgulama işlemleri intenet üzerinden yapılabilmektedir. Bakiye sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi gerekmektedir.

https://www.izmirimkart.com.tr

Bu sayfaya girilmesi ardından sağ bölümde yer alan Online İşlemler sekmesine girilmesi ve buradaki bakiye sorgulama seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Burada akıllı kartın numarası ve güvenlik kodu sorulacaktır. Bilgilerin girilmesi ardından devam et butonuna tıklanarak kart bakiye sorgulaması gerçekleştirilmektedir.

İzmir Kart Yükleme Nasıl Yapılır?

Kartlara yükleme yapılabilmesi için yine aynı intenet sitesi üzerinden online işlemleri bölümüne girildikten sonra Kart TL Yükleme sekmesine girilmelidir. Burada akıllı kart numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ardından devam et butonuna basılması ve yüklenmek istenen tutarın girilmesi gerekmektedir. 10 TL, 20 TL, 50 TL ve 100 TL yüklemeler yapılabilmektedir. TL yüklemeleri 3D Secure kapsamındaki tüm banka ve kredi kartlarından yapılabilmektedir.

İzmirim kartların bakiye sorgulama ve yüklemeleri aşağıdaki kısımda yer alan intenet sitesinden de yapılabilmektedir.

https://www.eshot.gov.tr

Ayrıca ESHOT’un mobil uygulaması da aynı amaca hizmet etmektedir.

ESHOT Üzerinden Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak ESHOT’un resmi intenet sitesine girilmesi ve sonrasında online işlemler sekmesi üzerinden İzmirim Kart Bakiye Sorgulama bölümüne tıklanması gerekmektedir. Sonrasında akıllı kartın numarası ve güvenlik kodunun yazılması ardından kart içerisindeki bakiye görüntülenebilmektedir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 08:45
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