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Jet Fadıl'a adliyede dayak!

Dolandırıcı suçuyla yargılanan ve Jet Fadıl lakaplı Mehmet Fadıl Akgündüz Adliyede dayak yedi. İstanbul Çağlayan'da yer alan Adalet Sarayında yargılanan Fadıl Akgündüz'e darp girişiminde bulunuldu. Akgündüz'ün yaralandığı ve darp eden kişiden şikayetçi olduğu bildirildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:54
Jet Fadıl'a adliyede dayak!

İstanbul Çağlayan’da yer alan Adalet Sarayı’nda yargılandığı davaya gelen Jet Fadıl lakaplı suçlu Mehmet Fadıl Akgündüz’e darp girişiminde bulunuldu. Mehmet Fadıl Akgündüz’ün olayda yaralandığı öğrenildi. Akgündüz, doktor raporu alarak kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Ercan S. İsimli şahıstan şikayetçi oldu.

Jet Fadıl Adliyede Darp Edildi!

Mehmet Fadıl Akgündüz isimli suçlu Jet Fadıl olarak da bilinmektedir. Bayrampaşa’da ‘Caprice Gold’ ve Maldivler’de ‘Caprice Maldivler’ projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Fadıl Akgündüz’e Adliyede darp girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgilere göre darp girişimi 28 Şubat günü saat 10.15 sularında İstanbul Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’nda meydana geldi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanmakta olan Mehmet Fadıl Akgündüz’e İstanbul Adalet Sarayı Zemin Kat C-3 Blok kısıtlı alan giriş koridorunda kalabalık bir grup tarafından darp girişiminde bulunulduğu ve Mehmet Fadıl Akgündüz’ün yaralandığı söylendi.

Jet Fadıl Şikayetçi Oldu

Olayda yaralandığı söylenen Mehmet Fadıl Akgündüz, olay yerinde uzaklaştırıldı ve doktor raporu aldıktan sonra Polis Merkezine giderek kendisinin darp edildiğini ileri sürdü ve Ercan S. İsimli şahıstan şikayetçi oldu. Şahıs henüz yakalanmadı.

 

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:54
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