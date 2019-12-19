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Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?

Popüler meslek dalları arasında bulunan ve uçaklarda görev yapan kabin memuru nedir, kabin memuru (host / hostes) nasıl olunur? İşte kabin memurluğu ile ilgili bilmeniz gerekenler.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:40
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?

Özellikle de gençlerin yoğun bir ilgi gösterdiği meslek grupları arasında kabin memurluğu bulunuyor. Popüler bir meslek icra eden kabin memurları, uçuş görevi sırasında yolcu emniyeti ve konforundan sorumludur. Kadın kabin memurları için hostes, erkek kabin memurları için steward denmektedir. Geçerli sertifikaya sahip olarak kabin amirine karşı da sorumlulukları bulunan kabin memurlarında bazı şartlar aranmaktadır.

Kabin memuru alımlarında aranan şartlar nelerdir?

Adayların;

En az lise veya dengi kurumlardan mezun olması,

18-27 yaş aralığında olması,

İyi seviyede İngilizce bilmesi,

Kadınların 1.60-1.75 cm, erkeklerin 1.70-1.85 cm uzunluğunda olması,

Sabıkasız olması,

Fiziksel kusur bulunmaması ve sağlık durumunun uçuşa uygun olması gerekmektedir.

Bu şartlara haiz olan kişiler ilanlara başvuruda bulunabilirler. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınavı yapılır. Sözlü sınavda; yabancı dil,  genel kültür, diksiyon, iletişim kabiliyetleri ölçülür. Sınavda başarılı olan adaylar kabin memuru olarak istihdam edilebilirler. Sonraki aşamada teknik bilgilerin yer verildiği pek çok eğitim sürecine tabii tutulursunuz. Eğitimlerde ilk yardım konuları başta olmak üzere pek çok konuda yoğun bir şekilde eğitimler düzenlenir.

Kabin memurluğu ile ilgili detaylar

Kabin memurluğu sık uçuşlar yapıldığı için yıpratıcı bir iş olabilmektedir. Ancak özellikle de yurtdışı uçuşlarında dinlenebilmeniz için belli bir müddet tanınmaktadır. Bu süreçte oldukça iyi otellerde konaklayabilme hakkına sahip oluyor, ücretler tatminkar ve belli çalışma süresinden sonra ücretsiz bilet hakkı gibi olanaklardan yararlanabiliyorsunuz. Gezmeyi çok seviyor ve farklı kültürlere ilgi duyuyorsanız kabin memurluğu ideal bir seçim olabilir.

Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40
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