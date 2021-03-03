Kafeler ne zaman açılacak? 2 Mart'ta kafeler açılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Kasım 2020 tarihinde yeme içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, bar ve restoran gibi işletmeler yalnızca paket servis sistemine geçmişti. Milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde olan konu, bugün Kabine Toplantısı’nda görüşülecek. Toplantıdan çıkar karar neticesinde kafe, bar ve restoran gibi işletmelerin akıbeti belli olacak.

Mart’ta kademeli normalleşme başlayacağı duyurulmuştu

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Türkiye’nin salgınla mücadelesini başarıyla sürdürdüğü ve ‘yerinde karar’ dönemine geçildiğini belirtmişti. Erdoğan, Mart ayından itibaren il bazında kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında aşılamaların hızla devam ettiğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler doğrultusunda illerin risk oranına göre 4 ayrı gruba ayrılarak kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını belirtti. İllerde vaka ve aşılanma oranı gibi kriterler baz alınarak düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Kafe ve restoranların açılması için gözler bugün yapılan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında alınan yeni kararları açıklayacak.