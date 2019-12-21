Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!

572 şehit yakını, gazi, ve gazi yakınının kamuya atamaları yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı açıklamayla 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olan kişilerin atamaları tamamlandı.

Bakan Zümrüt Selçuk gerçekleşen atamalardan sonra yaptığı açıklamada; ‘vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yayındayız’ ifadelerine yer verdi. Yapılan atamalarda 347 erkek, 225 kadın vatandaşlardan olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını 77 kamu kurumunda göreve başlayacak.

Atama sonuçları ise saat 17:00’de http://www.dpb.gov.tr/tr-tr adresinden açıklandı.