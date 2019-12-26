Kanal İstanbul nerden geçiyor? Kanal İstanbul güzergahı belli oldu!

İstanbul’un yeni çılgın projesi Kanal İstanbul’un güzergahı belli oldu. İstanbulluların büyük bir heyecanla takip ettiği Kanal İstanbul projesi; Küçükçekmece, Başakşehir ve Anavutköy’den geçecek. 45 kilometre uzunluğundaki proje Hafriyat ve Marmara Denizi’ne 3 ada yapılmasını ön görüyor.

Kanal İstanbul nereden geçecek?

Türkiye’nin 2023 hedefleri projesi arasında bulunan Kanal İstanbul’un planlaması için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapısı hazırlandı. Söz konusu proje; Avcılar, Küçükçekmece ve Anavutköy’den geçecek ve toplam 45.2 km uzunluğunda olacak.

Binlerce geminin geçiş sırasında boğazı tehdit ettiği, İstanbul Boğazı’na altenatif olan Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında ‘’Çılgın Proje’’ başlığıyla tanıttığı bir özellik taşıyor.

Sondaj çalışmalarına start verildi

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştirmesi ön görülen yapay su projesi olan Kanal İstanbul’un başlatılması için Küçükçekmece Sahili’nde sondaj çalışmalarına başlandı. Büyük bir titizlikle başlatılan çalışmanın hafta içinde diğer güzergahlarda da devam edeceği belirtiliyor.

2011 yılından bu yana gündemde yer alan Kanal İstanbul için Küçükçekmece Sahili’ndeki çalışmalar saat 09.30’da başladı.

Kanal İstanbul geçişleri

Kanal İstanbul üzerinden 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşımının sağlanması ön görülüyor. Yabani hayvan geçişinin sağlanabilmesi için de 6 köprü daha inşa edilecek. Köprülerin dışında kanal içinde acil durum rıhtımları bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla 350 DTW büyüklüğündeki gemiler de geçiş yapabilecek. Ekonomik ömrü ise 100 yıl olarak belirlendi.

Kanal İstanbul’un maliyeti ne kadar?

Kanal İstanbul projesinin maliyeti 65 milyar TL’lik bir yatırımla hayata geçirilecek. İnşaat çalışmalarında 6 bin, işletme aşamasındaysa 500 bin kişinin istihdamı ön görülüyor. Deniz ve tip taraması sonucundaysa 115 milyon metreküplük malzemenin çıkacağı öne sürülüyor.

5 altenatif arasından seçim yapıldı

Silivri’den başlayıp Karacaköy’ün doğusundaki Ormanlı Köyü Kuzeyi’nde sona eren koridor 67 kilometre uzunluğundadır. Büyükçekmece Baraj Gölü’ne su sağlamış dereleri etkilediği için Büyükçekmece Baraj Gölü’nün devre dışı olmasına sebebiyet verecekti.

2)Silivri-Çatalca-Durusu Koridoru

Silivri’de başlayıp Durusu Köyü yakınlarında sona eren 57 kilometrelik güzergah, Sazlıdere ve Terkos Baraj Havzası’nı olumsuz etkileyecekti.

3)Büyükçekmece-Yassıören-Durusu Koridoru

49 kilometrelik güzergah Büyükçekmece, Salıdere barajlarını ve Terkos Baraj Gölünü etkiliyordu.

4)Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Koridoru

Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kanal güzergahı Küçükçekmece gölünü 8 kilometre kadar kat etmektedir. Devamındaysa Sazlıdere Havzası’nın kullanıldığı hat yaklaşık 45 kilometredir.

5)Küçükçekmece-Başakşehir-Ağaçlı koridoru

Alibeyköy Barajı’nın devre dışı brıakma ihtimaline göre hazırlanan proje, taş ocaklarının yer aldığı sert zeminli bölge olduğundan yapımı en zor olan koridor idi.