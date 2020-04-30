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Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar!

Vatandaşları sevindirecek haber geldi.Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar duyuruldu. Karar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 15:46
Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar!

Korona virüs kapsamında alınan önlemler ile okullarda eğitime ara verildi, kuaförler, berberler ve AVM’lerin çalışması durduruldu ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Korona virüsün etkilerinin zayıflamasıyla beraber tüm bu kısıtlamalarda esnetmelere gidilecek.

65 yaş Üstüne Günde 2 Saat Dışarı Çıkma İzni

65 yaş üzeri vatandaşların günde 2 saat dışarı çıkmasına müsaade edilecek. 15 Mayıs itibari ile geçerli olacak karar ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar günde iki saat ihtiyaçları için dışarı çıkabilecekler.

Kuaför, Berber ve Güzellik Salonları Açılacak

Haziran ayının başı itibariyle kuaförler, berberler ve güzellik salonları da yüksek ihtimalle müşterilere hizmet vermeye başlayacak. Haziran ayında kuaför, berber ve güzellik salonlarının açılmasıyla beraber yalnızca saatte bir müşteri alarak çalışabilecekler.

AVM’ler ise vaka sayılarında düşüş yaşanan illerde müşterilere açılacak.

Okullarda Eğitime Ne Zaman Başlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplantıları neticesinde belli olacak olan karar doğrultusunda yüksek ihtimalle okullar Mayıs ayının sonunda ya da Eylül ayının başında açılacak. Karar toplantı sonrasında belli olacak.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 15:46
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