Kara Kuvvetleri okuluna nasıl girilir? 2020 Kara Kuvvetleri okulu başvuru şartları

Kara Kuvvetleri okulu Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunan bir okuldur. Üniversitede 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesine girebilmek için ÖSYM’nin düzenlediği sınava girmek gerekmektedir.
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Kuvvetleri gibi birçok bölüm bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarıdır. Kara Kuvvetleri okulunu bitiren bir kişi hem subay diploması hem de lisans diploması ile mezun olmaktadır. Bu diplomaların aynı zamanda ülkeler arası da geçerliliği mevcuttur.
Kara Kuvvetleri Okuluna Nasıl Girilir?
Kara Kuvvetleri Okulunun Eğitimi Nasıldır?
Kara Kuvvetleri okulunda öğrencilere derslerin yanı sıra askeri eğitim verilmektedir. Gün içerisinde koşu gibi antrenmanlar ve normal dersler işlenmektedir. Derslerden kalan vakitlerde öğrencilere ayrılan hobi vakitleri mevcuttur. Çeşitli sporlar ve aktivitelerle sosyal yönü gelişmiş öğrenciler oluşturulmaktadır. Bu aktivitelerin yanı sıra okulda çok faz gezi de düzenlenmektedir.
Kara Kuvvetleri Okulu Başvuru Şartları Nelerdir?
Yeni senenin başvuru şartları açıklanmamakla beraber genel anlamda şartlar şu şekildedir:
- T.C. vatandaşı olmak.
- 20 yaşını geçmemiş olmak.
- Lise veya lise dengi okullarda okuyan adayların kayıt işlemlerinin son gününe kadar mezun olmuş olması.
- YKS kapsamında TYT ve AYT’den yeterli puanları almış olmak.
- Yapılacak olan arşiv araştırmasında şüpheli sonuçlar bulunmamak.
- Askeri okullardan çıkmış veya çıkarılmamış olmak, aynı şekilde sivil okullardan da çıkarılmamış olmak.
- Alkol veya madde bağımlısı olmamak.
- Terör örgütleri ile iş birliğinde bulunmuyor veya bulunmamış olmak.
- Milli güvenliğe tehdit oluşturacak yapı veya kuruluşlarda bulunmuyor olmak.