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Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları

Korona virüs sebebiyle herkesin izole bir şekilde evlerinde kaldığı bu günlerde, çoğu insan ihtiyaçlarını internet üzerinden halletmekte. Hükümet tarafından belirtilen sokağa çıkmama çağrısına uymak isteyen kişiler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için internet üzerinden Karantina Anında Alışveriş Yapabileceğiniz En İyi Online Market Uygulamaları başlığını araştırmaya başladı. İşte en kaliteli internet alışveriş uygulamaları yazımızda.

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:49
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
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Corona virüs salgınından dolayı hemen hemen herkes evlerinden dışarı çıkmamakta. Bu izole günlerde çoğu işyerleri belirli tarihe kadar çalışmamakta. Şirketlerin kapanması ve insanların alışverişlerinin oldukça dar olmasından dolayı çoğu insan online alışveriş sistemine dönmüş durumda. Bizde bu yazımızın içeriğinde evlerinizden çıkmadan alışveriş yapabilme imkanı sunan ve en kaliteli online uygulamaları sizlere derledik.

Karantina anında alışveriş yapabileceğiniz en iyi online market uygulamaları

Karantina günlerinde, evlerimizde intenetten alışveriş yapmak için bazı web siteleri yer almaktadır. Bu sitelerin kendine özgü uygulamaları da basit bir şekilde alışveriş yapılabilme imkanı bulunmaktadır.

Karantina anında alışveriş yapabileceğiniz en iyi online market uygulamaları nelerdir?

Karantina günlerinde intenet üzerinden alışveriş yapmak için bu uygulamalar bulunmaktadır;

  • İstegelsin
  • Getir
  • Banabi
  • Migros sanal market
  • Taze direkt
  • CarrefourSA
  • A101
  • Bakkaldan
  • Yunus Online
  • Happy com tr

Karantina anında İstegelsin uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Evlerimizde kaldığımız bu günlerde istegelsin adlı uygulama sayesinde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 2017 senesinde çalışmaya başlayan istegelsin sitesi, ürün çeşitliliği ve hızlı servisi ile birlikte fazlasıyla tercih edilmeye başlandı. Sitedeki ürünlerin uygun fiyata olması sayesinde de kullanıcılarını sevindirmekte.

Karantina anında Getir uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Karantina günlerinde getir adlı uygulamayla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bu uygulama son zamanların en çok kullanılan market uygulamalarından bir tanesi olmuştur. Uygulamanın kullanışının kolay olması da kullanıcı sayısını arttıran diğer bir özelliği olmuş. Ancak listemizde bulunan diğer uygulamalara göre ürünleri biraz daha pahalıdır. Ayrıca gönderim parası da istemektedir.

Karantina anında Banabi uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Yemek sepetinin diğer uygulaması olan banabi uygulamasında karantina günlerinde veridğiniz siparişleriniz hızlıca kapınıza gelir. Banabi uygulaması Getir uygulamasında bahsettiğimiz gönderim ücretini talep eder.

Karantina anında Migros sanal market uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Listemizdeki en eski intenet market uygulaması olan Migros sanal market, içerisinde bulundurduğu ve belirli tarihler arasında yer alan kampanyalar ile oldukça ilgi çekmektedir. Yine aynı şekilde bu uygulama da gönderim ücreti ister.


Karantina anında Tazedirekt uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenen kişilerin bir numaralı uygulamas olan Tazedirekt uygulamasında sebze ve meyvelerin en tazelerini bulabilirsiniz. Organik ürün reyonu da bulunan bu uygulama aynı şekilde gönderim ücreti istemektedir.

Karantina anında Carrefoursa uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Migros marketin ardından online market uygulaması oluşturma kararı alan Correfoursa market, müşterilerinin, marketlerinden istediği ürünleri hızlı bir şekilde onlara ulaştırmayı hedefler. Bu uygulamadan istenilen ürünler sonrasında bir gönderim ücreti ödemek zorunda olursunuz.

Karantina anında A101 uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Geçtiğimiz dönem oldukça gündem olan ve ülkenin dört bir yanına yayılan A101 market tarafından müşterilerinin online bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için online market uygulaması kurmuştur. Bu uygulamanın sevilmeyen tek yönü tüm ürünler kargo ile gönderilmektedir.

Karantina anında Bakkaldan uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Bakkaldan adlı uygulama bir anda parlayan uygulamalardan bir tanesi olmuştur. Bir market değilde sipariş ileten kişinin etrafında, ona yakın bulunan bakkallardan alışveriş yapılmaktadır. Online ödeme ve kredi kartı bu uygulamada kullanılabilir.

Karantina anında Yunus online uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

İçerisinde oldukça farklı ürünler barındıran Yunus online uygulaması, ayrıca müşterilerine özel olarak bazı kampanyalar da sunmaktadır. Son derece uygun ücret ile ürünler alabileceğiniz uygulama ayrıca hızlı bir şekilde ürünlerinizi teslim eder.

Karantina anında Happy com tr uygulamasından alışveriş nasıl yapılır?

Happy marketler tarafından geliştirilen Happy.com.tr adlı uygulama online veya kapıda ödeme seçeneğini müşterilerine sunmaktadır.


Son Güncelleme: 20.06.2020 21:49
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