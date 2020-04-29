Kasım 2019 askerlik celbi ile askere gidenler ne zaman terhis olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle askerlik süresi biten kişiler, evlerine dönemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terhis işlemlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Kasım celbi ile askere gidenlerin gidişatı merak ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Kasım celbi ile gidip süreleri dolanların ve 2020/2 askerlik yerlerini öğrenmek isteyenlerin işlemlerinin ertelendiğini bildirmişti. Kasım 2019’da askere giden kişilerin askerlik süreleri 1 ay daha uzatıldı. Terhislerin Mayıs ayının ikinci haftasında yapılacağı düşünülüyor. 2020/2 askerlik yerlerinin durumu ile ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.
Hizmet süresi 1 ay uzatıldı
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