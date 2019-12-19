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Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili sır sonunda çözüldü. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ruam hastalığına yakalanan 81 at'ın itlaf edildiği bildirildi. Peki, Ruam hastalığı nedir? Hastalık insana bulaşır mı?

19 Aralık 2019 Perşembe 20:15
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

İstanbul Büyükada'da bulunan faytonlara ait atlarda rastlanılan "ruam" hastalığı 81 atın itlaf edilmesine neden oldu. At vebası olarak biline hastalık yılda iki kez sağlık taramasından geçirilen atların 81'inde ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu yaptığı açıklamada "Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz." diye konuştuktan sonra Adalar Kaymakamlığı bir açıklama yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde bulunan bütün tek tınaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tınaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tınaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tınaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da bilinen bu hastalık başta at, merkep, katır gibi tek tınaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei'dir. Etkenin; fiziksel ve kimyasal maddeler ile kemoterapötiklere karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

HASTALIK İNSANA BULAŞIR MI?

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebeptir. Bazı kültürlerde at eti tüketiliyor olsa da ülkemizde genel olarak yenmeyen bir hayvandır. Fakat, kaçak olarak getirilen at etlerini farkında olmadan yiyen kişilerde ruam hastalığı meydana gelebilir. Ayrıca bu hastalık hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda bulaşabilmektedir. 

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:15
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