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Kayseri'de kamyonet takla attı, Kasada bulunan 10 işçi yola savruldu

Kayseri'de bir kamyonetin takla atması sonucu kasada bulunan 10 kişi yola savruldu. Yaralandıkları belirlenen 10 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

22 Aralık 2019 Pazar 21:43
Kayseri'de kamyonet takla attı, Kasada bulunan 10 işçi yola savruldu

Kayseri merkeze bağlı Malikgazi ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sami Boran idaresindeki 50 FH 887 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönmüş bir şekilde duran kamyonetin kasasında bulunan ve  doğal gaz firmasında çalıştıkları öğrenilen 10 işçi kaza anında yola savruldu.

Hacı Arif Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrasında çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay anında yola savrularak yaralanan Ali Kıymaz, Talip Yıldırım, Sezai Bozyiğit, Alparslan Kürklü, Mesut Gökkaya, Arif Kırmaz, Necmettin Ortaç, Kamil Çelik ve Haktan Öztürk ve sürücü Sami Boran'ın ilk müdahalelerini kaza yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken polis ekipleride kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 22.12.2019 21:43
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