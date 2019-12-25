Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Said Kara, yönetiminde olan ve Best Van firmasına ait yolcu otobüsü gece saat 03.00 sıralarında kontrolden çıktı ve Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde devrilerek yan yattı.

Hava muhalefetinden dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen otobüste bulunan yolcular ise otobüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleride yolcuları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralı oldukları belirlenen 23 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yola yan devrilen yolcu otobüsü ile ilgili başatılan çalışmalar sonucunda otobüs olduğu yerden kaldırılarak bir süre kapalı kalan Karayolu tekrar trafiğe açıldı.