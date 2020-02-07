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Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 2020 Doğum Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum iznine ayrılan kadınlar devletten doğum parası almaktadır. 2020 doğum parası hesaplaması nasıl yapılır diye merak edilmektedir. İşte, doğum parası ile ilgili detaylar…

07 Şubat 2020 Cuma 13:45
Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 2020 Doğum Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum iznine ayrılan SSK’lı çalışanlar, doğum öncesi ve sonrasında ücretli izne ayrılmaktadır. Doğum iznine ayrılan kadınların doğum parası tutarı, çalışanların prim ödemelerine ve aylık maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, SSK’lı çalışan kadınlara tanınan bu hak, gerekli şartlara uyulması durumunda Bağkur’lu kadınların da kullanımına sunulmaktadır. Doğum izni süresi boyunca, kadınların aldıkları maaş tutarı üzerinden doğum parasının limiti hesaplanmaktadır.

Doğum Parasının ve Doğum İzninin Özellikleri Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınlara verilen doğum parası ve doğum izninin genel özellikleri:

  • Doğum izninin süresi, doğum öncesi ve doğum sonrası olarak iki parçaya bölünmüştür.
  • Toplamda 16 hafta olan doğum izni, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak şartıyla iki parça halinde kullanılır. İsteyen kişiler, doğum iznini, doğumun son 3 haftasından itibaren kullanabilirler.
  • Doğum izninin geç kullanılması için doktor izninin yer aldığı sağlık raporu talep edilecektir.
  • Doğum izninin süresi, kadınların sağlık durumuna, doğan çocuk sayısına ve çeşitli özel durumlara göre uzatılabilir.
  • Doğum izninin üzerine, çoklu doğumlarda her çocuk için 2 hafta eklenmektedir.
  • Doğum izni bittikten sonra, annelere yarım günlük süt izni hakkı tanınmaktadır.
  • Süt izni yerine tam gün izin kullanmak isteyen anneler, 6 ay ücretsiz izne ayrılabilirler. Ücretsiz izne ayrılan kişiler, süt izni haklarını kullanamazlar.
  • Doğum izni süresince alınacak doğum paraları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
  • Doğum parasının tutarı, doğum iznine çıkmadan önceki son 3 ayda alınan maaşların toplamlarının ortalaması üzerinden hesaplanmaktadır.

Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Doğum parası almak ve doğum iznine ayrılmak için gerekli görülen şartlar:

  • Doğum iznine çıkacak annelerin doğum parası almaları için Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SSK ya da Bağkur’lu olarak çalışmaları gerekir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da Türkiye’de çalışma izni bulunmayan kişiler, SGK’lı olarak çalışmadıkları için doğum parası alamazlar.
  • Doğum iznine ayrılacak Bağkur’lu çalışanların, tüm prim borçlarını ödemiş olması gerekir.
  • Doğum iznine çıkılan tarih itibariyle, en az 1 yıllık sigortalı olunması ve tüm primlerin ödenmesi gerekir.
  • En son çalışılan işyerinde, en az 3 aydır aktif olarak çalışılıyor olması şarttır.
  • Doğumun gerçekleşmesi ve doğan çocukların hayatta olması gerekir.
  • Ölü doğan bebekler ya da kürtajlar için doğum iznine çıkılması ve doğum parası alınması mümkün değildir.
  • Doğumun gerçekleşmesinin ardından, hastane tarafından doğum belgesi çıkarılması ve doğum belgesinin SGK sistemine girilmesi gerekir.
  • Başvuru öncesinde, bebeklerin kimlik belgesi çıkarılmalıdır.

Doğum Parası Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

Doğum parası başvurusu yapmak için, anneye ait kimlik belgesi, bebeğe ait kimlik belgesinin fotokopisi, doğum raporu ve çalışma belgesi istenmektedir. Doğumun gerçekleştiği hastane, doğum raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine kaydeder. Hastaneden verilecek doğum raporunun, bebeğin kimlik belgesi fotokopisiyle birlikte iş yerine verilmesinin ardından, işveren tarafından evraklar sisteme işlenecektir.

Doğum Parasının Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum parası alacak kişilere verilen en düşük tutar, yıl içerisinde belirlenmiş asgari ücret üzerinden hesaplanır. Çalışanların maaşları yükseldikçe, alınacak doğum parasının tutarı da artacaktır. Doğum parası hesaplamasının özellikleri şu şekildedir:

  • Doğum parasının limiti, 112 günlük izin üzerinden hesaplanmaktadır.
  • Kadınların son 3 ayda aldıkları toplam maaşın ortalaması üzerinden, doğum parasının tutarı belirlenmektedir. 3 ay içerisinde alınan maaşların günlük ücrete dağılımı belirlendikten sonra, günlük maaşın 3/2’si doğum parası olarak hesaplanacaktır.
  • 2019 yılında alınan en düşük doğum parasının tutarı 6.367 TL iken, 2020 yılında asgari ücrete yapılan 304 TL’lik zam sonrasında, doğum parasının en düşük limiti 7.324 TL’ye yükselmiştir.
  • 2020 yılında aldığı brüt maaşı 6 bin TL olan bir kadın çalışan, 16 haftalık doğum izni için 14.933 TL doğum parası ödemesi almaktadır.
  • Belirtilen tutarların işleme alınması için doğum iznine çıkılan son 3 ay içerisinde, zamlı maaş ödemesi alınması gerekir.
  • Ziraat Bankası üzerinden, anneler adına açılmış banka hesaplarına doğum parası ödemesi yapılmaktadır.

Doğum Parası Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum parası başvuruları, doğumun gerçekleşmesinin ardından verilen doğum raporuyla yapılmaktadır. Doğum gerçekleştikten sonra, hastane görevlileri doğum raporunu sisteme işler. Doğum sonrasında, annelerin çalıştıkları işyeriyle iletişime geçmesi ve doğum raporunun sisteme girildiğini belirtmeleri gerekir.

Kimlik belgesi fotokopileri işyerine ulaştırıldıktan sonra, işyeri SGK sistemi üzerinden doğum iznini bildirir ve doğum izni başlatılır. Doğum öncesinde izne ayrılan anneler, doğum izni başvuru işlemlerini işyerindeyken tamamlamalıdır.

Doğum parası ve doğum izni başvuru sorgulama işlemleri şu adımlarla gerçekleşmektedir:

  • https://www.turkiye.gov.tr/saglik-dogum-raporlari-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sistemi üzerinden doğum parası ve doğum raporu sorgulaması yapılmalıdır.
  • Ana sayfada belirtilen “Giriş Yap” seçeneğine tıklayarak, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin talep edildiği giriş ekranı açılmalıdır.
  • Giriş ekranı bilgileri doğrulandıktan sonra, e-devlet girişi tamamlanmalıdır.
  • E-devlet sistem girişi yapıldıktan sonra, doğum raporu sorgulama sayfası açılacaktır.
  • Doğum raporu sorgulaması esnasında, doğum izninin başlayıp başlamadığı da öğrenilebilir.
  • Doğum izni süresince alınacak maaşın tutarı ve doğum iznine ek olarak alınan izinlerin bulunup bulunmadığı, doğum raporu sorgulama sayfasında detaylı şekilde açıklanacaktır.

Kimlere Süt Yardımı Parası Verilir?

Süt yardımı ödemeleri, sadece SSK’lı çalışan kadınlara ya da eşi ev hanımı olan SSK’lı erkeklere, tek seferlik olmak şartıyla ödenmektedir. Süt yardımı ödemeleri 202 TL’dir. Ödemeler, her çocuk için bir defa ödenir. Çocuklar 5 yaşını doldurmadan önce, süt parası ödemesi için başvuru yapılmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu intenet sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Böylelikle süt yardımı parası ödemesi alınabilir. Doğum yardımına olduğu gibi, süt yardımı ödemelerinde de çocukların hayatta olması şart koşulmuştur. Prim borcu olmayan Bağkur’lu çalışanlar da süt yardımı ödemesi alabilirler.

Doğum Yardımı Parası Nedir?

Doğum yardımı ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm anneler adına yapılamaktadır. Doğum yardımı almak için SGK’lı olarak çalışılması ya da maddi durumun kötü olması gibi bir şart bulunmamaktadır. 2015 yılından sonra dünyaya gelen ve 5 yaşını tamamlamayan her çocuk için belli tutarda doğum yardımı parası alınabilir. 2015 yılından önce doğan çocuklar, doğum yardımı ödemelerine dahil değildir.

Doğum Yardımı Parasının Tutarı Ne Kadardır?

Doğum yardımı parası tutarları, her çocuk için artış göstermektedir. Doğum parasının limitleri şu şekildedir:

  • İlk çocuk için 300 TL doğum yardımı parası ödenir.
  • İkinci çocuk için belirlenen doğum yardımı parasının tutarı 400 TL’dir.
  • Üç ve sonrasında doğan her çocuk adına, 600 TL doğum yardımı parası ödenir.
  • Doğum yardımı parası, çoklu doğumlarda, her çocuk için ayrı ayrı hesaplanmakta ve toplu olarak ödenmektedir. İkiz çocuklar adına toplamda 700 TL, üçüz çocuklar için 1.300 TL doğum yardımı parası ödenmektedir.
Son Güncelleme: 07.02.2020 13:45
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