Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?

İsteğe bağlı sigorta konusu Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan kişilerin başvuruda bulunabileceği bir sistemdir. Buna göre;

5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar,

Sigortalı olarak çalışmasına karşın 30 günden daha az çalışanlar,

Kendi sigortalılıkları gerekçesiyle Türkiye’den malullük ve yaşlılık almayanlar,

Reşit olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir.

İsteğe bağlı sigorta başvuruları nasıl yapılır?

İsteğe bağlı sigorta başvurularında bulunacak kişiler başvurusunu SGK’ya yapmalıdır. Sigortalı olarak çalışacak vatandaşlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamındaki formları SGK İl Müdürlükleri’ne temin etmelidir. Bu bağlamda İsteğe Bağlı sigorta Giriş Bildirgesi alınması gerekmektedir. Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduran vatandaşlar SGK’ya bildirgeyi teslim ederek başvuruları sürece alır.

İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşlar prime esas aylık kazancın yüzde 32’sini ödüyor. Bu ödemelerin yüzde 20’lik tutarıysa yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamına alınıyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmış vatandaşların ne kadar ödeme yapacağı konusu ise kazançlarına göre belirlenir.

İsteğe bağlı sigorta iptali nasıl yaptırılır?

İsteğe bağlı sigorta iptali;

Vatandaşın isteğe bağlı sigortalılık sürecini iptal ettirme süreci başlatması,

Vatandaşın primi ödenmiş son günü takip eden günlerde başvuruda bulunması,

Aylık alma talebinde bulunan vatandaşın aylık hak kazanmış olması artıyla başvuruda bulunması,

Sigortalı vatandaşın ölüm tarihi itibariyle başvuruda bulunması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ile ne zaman emekli olunabilir?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik süresi ödenmiş prim gün sayısına ve toplam prim ödemelerine göre değişir. İsteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur kapsamında emekli olabiliyor. Şartlar uygun ise vatandaşlar 3600 gün üzerinden emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

1999 yılından önce sigorta girişi vatandaşların 3600 prim ödemesini tamamlamasıyla 10 yıllık çalışma süresini doldurduğunda emekli hakkı doğar,

1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar 4500 prim gününü doldurduktan sonra 60 yaşında emekli olma hakkı kazanılır,

2008 tarihi öncesinde sigorta girişi bulunan vatandaşların yaş üzerinden emekli olabilmesi için 5400 prim ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Gerekli prim ve yılı sağlayan vatandaşlar 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilir.

İsteğe bağlı sigortalılık şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların;

Herhangi bir işte çalışmaması,

Ziraat Odası, ÇKS, vergi kaydı veya şirket ortaklığı kaydı bulunmaması,

Emekli olmaması,

Ev hanımları isteğe bağlı sigorta yapabilir mi?

4A kapsamında çalışmaması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ile ev hanımları da emekli olabilmektedir. Evde el işi yapan, yemek yapıp satan ev hanımları isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilir. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen ev hanımları en düşük primleri ödeyebilir. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılıktan yararlanabilmesi için;

Ev içinde dantel, süs eşyası veya farklı bir nesne üretip satması,

Aktif olarak ticari vergi kaydının olmaması,

4A kapsamında herhangi bir yerde çalışmaması,

Emekli olmaması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olma şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortaya girmiş olan vatandaşlar emeklilik hakkı da elde edebilmektedir. SGK’nın belirlemiş olduğu şartlar ise;

EK 5 tarım ödemesi yapan vatandaşların 7200,

Standart emekli maaşı almak isteyen ve ev hanımları 9000 gün prim ödemesi yaparak isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olma başvuruları nereye yapılır?

İsteğe bağlı sigortalılık başvurularının doğrudan SGK’ya yapılması gerekmektedir. Başvurular başvuru sahibi tarafından SGK İl Müdürlükleri’ne yapılmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır?

İsteğe bağlı sigortalılıkta;

EK 5 tarım sigortası için aylık 583.48 TL,

Bağ-Kur ödemeleri için 649.44 TL,

Ev hanımları 541.20 TL ödeme yapılır.

İsteğe bağlı sigortası olanlar hastaneye gidebilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olan vatandaşlar prim ödemelerini yaparak emeklilik hakkı kazanabilir. Bu bağlamda emekliliğe ek olarak GSS hizmetinden de yararlanılabilmektedir. Bu bağlamda isteğe bağlı sigortalılar;

Devlet hastanelerinde muayene ve tedavi imkanından,

Devlet hastanelerinde doktorların yazdığı reçetelerde indirimli ilaç alma olanağından,

Aile hekiminden ücretsiz şekilde faydalanma hizmetinden,

Özel hastanelerde indirimli olarak hizmet alma gereksiniminden yararlanabilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta sorgulamaları nasıl yapılır?

İsteğe bağlı sigortalılık sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılır. e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilmeniz için;

e-Devlet’e giriş yapın,

Ana sayfadan Kurumlar bölümüne tıklayıp Sosyal Güvenlik Kurumu’na tıklayın.