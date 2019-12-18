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Kimlik randevusu nasıl alınır? Yeni çipli kimlik için yenileme randevusu alma işlemleri

2019 senesinin bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar yeni kimliklerle ilgili olarak araştırmalarına başladılar. Peki yeni kimlik randevusu nasıl alınır? Bu yazımızda yeni çipli kimlik için yenileme randevusu alma işlemleri hakkında ayrıntılara yer verdik…

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:19
Kimlik randevusu nasıl alınır? Yeni çipli kimlik için yenileme randevusu alma işlemleri

2019 senesinin son günleri içerisinde olduğumuz bu dönemde vatandaşlar yeni çipli kimlikler için son yenileme tarihinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar.

Kimlik Yenileme Son Gün Ne Zaman?

2020 senesine girilmesine sayılı günler kala yeni çipli kimliklere geçmek için son tarihin ne zaman olduğu merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda kimlik yenileme işlemlerinin 2023 senesine kadar yapılabileceği anlaşılmaktadır. Kimlik kartları 10 sene geçerlilik süresine sahiptir. 10 senenin sonunda bu kartların yenilenmesi gerekmektedir.

Kimlik Yenileme Randevusu

Kimlik kartlarının yenilenebilmesi için  randevu alınması gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün intenet adresi ya da Çağrı Merkezi üzerinden randevular alınabilmektedir. Aşağıdaki kısımda ilgili intenet sitesi ve telefon numarası yer almaktadır.

Çağrı Merkezi ALO 199

İntenet adresi- https://randevu.nvi.gov.tr/

Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Kimliklerin yenilenebilmesi için vatandaşların 22,5 TL ücret ödemeleri gerekmektedir.

Kimlik Yenileme Nasıl Yapılır?

Kimliklerin yenilenebilmesi için öncelikle yukarıdaki kısımda sıraladığım yöntemlerden birinin kullanılarak randevu alınması gerekmektedir. Sonrasında yeni kimlik kartı çıkarılması için evrak ücretini ödenmesi ve ardından ise ilgili dekontun alınarak başvurunun yapılacağı birime gidilmesi gerekmektedir. Bu dekont büyük önem arz etmektedir.

Kimlik Yenileme İşlemlerinde Gereken Belgeler

Yeni kimliklere geçiş yapılırken aşağıdaki kısımda yer alan belgelerin götürülmesi gerekmektedir.

  • Eski kimlik kartı
  • Kimlik belgesi yerine geçecek üzerinde resim olan bir belge.
  • İki adet biyometrik fotoğraf
  • 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu
Son Güncelleme: 18.12.2019 21:19
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