Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı

Kırşehir Merkez İlçe, Çayağzı Köyü Mevkii Ankara-Kırşehir Karayolu üzerinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi. Alınan bilgilere göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolcu otobüsünde kaçak içki buldu. Kaçak içkilerin T.A isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı olmak üzere toplam 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. T.A isimli şahsın Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.