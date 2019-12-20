Kış lastiği takmak zorunlu mu? 2019 Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu iller ve cezası

Kış lastiğinin zorunlu olarak takılması uygulaması bünyesinde belirlenen tarihler arasında kış lastiği takılması mecburidir. Bu bağlamda herhangi bir ceza yaptırımına maruz kalmak istemeyen kişilerin kış lastiği uygulamasına harfiyen uymaları gerekmektedir.

Kış Lastiği Zorunlu mudur?

Kış Lastiği Cezası

Kış lastiği kullanılması 1 Aralık tarihi ile 1 Nisan tarihi arasında zorunlu şekilde uygulanmaktadır. 1 Nisan tarihinden sonra araçların yaz lastiği kullanmaları mümkün olmaktadır. Kış lastiğinin belirtilen bu tarihler arasında kullanılması yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için mecburidir. Ancak özel araçlar için böyle bir mecburiyet bulunmamaktadır. Ancak vatandaşların hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kış lastiği kullanması zorunlu olanların kullanmamaları halinde ceza yaptırımlarına maruz kalmaları işten bile değildir. Kış lastiği kullanması zorunlu olan ancak kullanmayan sürücülere 625 TL ceza ödenmektedir. Aynı zamanda 10 ceza puanı da işlenmektedir. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında indirim yapılmaktadır. Bu indirim ile beraber ceza 468 TL seviyesine düşmektedir.

Kış Lastiği Zorunlu Olan Şehirler

Ortalama olarak 6 sene evvel kış koşullarının sert bir hale gelmesi ile beraber 54 şehirde otomobillerde kış lastiği kullanımı mecburi olmuştu. Bu sene için şimdilik böyle bir karar bulunmamakta. Böyle bir karar alınması halinde yine sitemiz üzerinden en doğru bilgileri alabilirsiniz.