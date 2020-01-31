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Kıskanç kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Yozgat'ta meydana gelen olayda 2 çocuklu 28 yaşındaki H.Y. adlı kadın, 10 yıldır evli olduğu Ekrem Y. ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya girdi. Tartışma kısa süre içerisinde büyürken kıskanç kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü.

31 Ocak 2020 Cuma 13:15
Kıskanç kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay dün akşam Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmetefendi Mahallesi'nde gerçekleşti. H.Y. adlı kadın eşiyle kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı ve kadın tartışma esnasında çocukları da alarak evden ayrılmak istedi. E.Y. ise karısına izin vermeyince çift arasında yeniden bir tartışma alevlendi. Tartışma kavgaya dönüşürken, H.Y. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kadının bıçaklı saldırısı sonrasında E.Y.'nin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Teslim Oldu

Komşuların gürültüyü duyarak polislere haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ettiler. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde E.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildiği öğrenildi. H.Y. ise polisler tarafından karakola götürülerek işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildi.

Son Güncelleme: 31.01.2020 13:15
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