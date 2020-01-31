Kıskanç kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Teslim Oldu

Olay dün akşam Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmetefendi Mahallesi'nde gerçekleşti. H.Y. adlı kadın eşiyle kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı ve kadın tartışma esnasında çocukları da alarak evden ayrılmak istedi. E.Y. ise karısına izin vermeyince çift arasında yeniden bir tartışma alevlendi. Tartışma kavgaya dönüşürken, H.Y. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kadının bıçaklı saldırısı sonrasında E.Y.'nin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Komşuların gürültüyü duyarak polislere haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ettiler. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde E.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildiği öğrenildi. H.Y. ise polisler tarafından karakola götürülerek işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildi.