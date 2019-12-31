Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler

Oje seçimi kadınlar için çok önemli bir konudur. Giyim konusuna takıntılı olan kadınlar ojelerin tonlarına göre bile kıyafetlerini seçmektedir.

Renk seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konu ana, ara ve zıt renkler olmasıdır. Aynı gruba dahil renkler genellikle mükemmel uyum sağlasa da bazen zıtlıkları kullanmak hem dikkat çekici hem de çok güzel etkiler bırakabilir.

Siyah, beyaz ve gri renkleri ise nötr renkler olduğu için genellikle her renk grubu ile uygun kombinasyonlar oluşturarak güzel sonuçlar verebilir.

Baskılı kıyafetler için oje seçimi nasıl olmalıdır?

Ojeyi giyilen kıyafete göre seçmek hem en doğru sonucu verir hem de en uyumlu kombinasyonu sağlar. Baskılı kıyafet seçimlerinde genellikle nail art model ojeler kullanılmalıdır. Eğer tınağınıza şekil yapma konusunda sorun yaşarsanız kıyafette olan baskının en yoğun rengi ile oje sürmekte yeterli olacaktır.

Ojenin rengi ile aksesuarı uyumlu hale getirmek

Dış görünüş konusuna önem veriyorsanız. Uyumlu ve harika görünmek istiyorsanız genellikle oje rengi ile aksesuarları uyumlu renklerde seçmek işinize yarayacaktır. Eğer altını çok seviyor ve sıkça kullanıyorsanız sarı tonlarında ki bir oje uyumlu olacaktır. Ayrıca oje dışında bordo ağırlıklı aksesuarlara sahipseniz bordo bir oje her şeyi tamamlayacaktır.

Kırmızı elbise ile hangi oje tercih edilmeli?

Aşın rengi olarak adlandırılan ve hem kadınlar hem de erkekler için son derece tercih edilen renk kırmızıdır. Kırmızı bir elbise ile kombin genellikle çok fazladır. Kırmızının tonları da dahil olmak üzere zıt ve nötr renkler ile kombinlemek uyumu sağlamanıza yardımcı olabilir. Nötr renkler demişken kırmızı ve siyahın uyumu diğer hiçbir renkte bulunmayan bir zarafete sahiptir. Ayrıca kırmızı ve koyu tonda ki mavi renkleri de harika bir uyum yakalayabilmektedir.

Mavi elbise ile hangi renk oje kullanılmalı?

mavi renkte kırmızı gibi fazlaca tona sahip ve her tonu güzel olan bir renktir. Mavi renkli bir elbise seçilirken elbisenin tonu çok önemlidir. Mavi elbisenin en uyumlu olduğu renkte yine mavi tonlarıdır. Klasik ve saks mavisi için en iyi seçim turkuaz olacakken daha zarif ve dikkat çekici olmak isterseniz beyaz ve gümüş renkli ojeler tercih edebilirsiniz.

Lacivert bir elbise seçimi yaptıysanız siyah oje kullanmanız en uyumlu hali olacaktır. Ayrıca gri ve gök mavisi renkli ojeler de güzel bir kombinasyon sağlayacaktır.

Mercan elbise için hangi oje tercih edilmelidir?

Mercan rengi kadınlar tarafından en fazla kullanılan ve sevilen renkler arasında her zaman üst sıralardadır. Pastel bir renk yapısına sahip olan mercan için oje seçimleri turkuaz, nane veya lacivert renkli ojeler olabilmektedir. Bunun sebebi biraz daha zıt renkler kullanarak dikkat çekici olmaktır. Ayrıca eğer daha fazla dikkat çekici olmak isterseniz altın, bebek pembesi, bej ve turuncu renklerini seçebilirsiniz bu sayede dikkat çekici olduğunuz kadar zarifte olabilirsiniz. Eğer mercan elbise seçimi sonrasında şehvetli bir görünüm elde etmek istiyorsanız siyah oje seçmeniz şarttır.

Sarı elbise ile hangi renk oje seçilmelidir?

kombinlemesi ve güzel bir uyum sağlayacak en zor renk sarıdır. Sarı çok fazla parlak olması ve dikkati direk çekiyor olmasından dolayı diğer detayların hepsi aslında anlamsız kalacaktır. Ancak yine de kombinlemek isterseniz maceracı bir tavır için mor, yeşil, turkuaz, nane ve portakal renkleri tercih edilebilir. Daha ağır ve otoriter bir duruş sağlamak içinse yine her zaman olduğu gibi siyah oje seçimi doğru olacaktır.

Siyah elbiseye oje rengi seçimi nasıl olmalıdır?

Eğer siyah bir elbise seçiminde bulunmak isterseniz oje rengi seçmek size kalmış demektir. Çünkü siyah ile hemen hemen her renk uyumlu olmaktadır. Yine de bir kombin oluşturacak olursak beyaz, kırmızı, gümüş ve nar çiçeği renkleri uyum konusunda diğer renklerden bir adım daha öndeler. Ayrıca daha ağır bir duruş için siyah elbiseye siyah oje seçilebilir. Siyah kendi ile uyum içerisinde olan ender renklerden bir tanesidir. Eğer siyah elbise ile asaleti verirken bir yandan da sıradışı bir imaj çizmek isterseniz de daha ışıltılı renkler seçmek her zaman sizin için daha iyi olacaktır.

Beyaz elbiseye oje seçimi nasıl olmalıdır?

Nötr renk denilince akla ilk gelen renklerden birisi olan beyaz renk sadelik, saflık ve masumiyeti simgelemektedir. Çoğu renk beyaz ile uyumlu olabilmektedir. Başta siyah ve kırmızı olmak üzere gümüş, pastel tonlar mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Daha farklı ve dikkat çekici olmak için ise siyah, beyaz ve griden oluşan nail art ojesi tam size göre olabilir.

Hangi mevsimde hangi oje seçilmelidir?

Oje seçerken renk uyumu anlatılmışken mevsime göre oje seçiminden bahsedilmesi de gerekmektedir. Yaz sezonunda daha canlı ve eğlenceli renkler seçilmesi gerekirken, kış aylarında koyu renkler daha uyumlu olacaktır. İlk bahar için pastel tonlarında ki renkler uygun olacakken sonbahar aylarında ise altın rengi ve sarı tonlarının tercih edilmesi uyumu arttıracaktır.