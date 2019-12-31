İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler

Giyim ve dış görünüşlerine önem verme konusunda kadınlar erkeklerden daha öndedir. Öyle ki giyilen elbiseye ve kullanılan aksesuara göre oje seçimi yapan kadınlar bazen elbiselerine hangi ojenin daha uyuumlu olacağı konusunda ikilemler yaşamaktadır. Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler.

31 Aralık 2019 Salı 10:38
Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler

Oje seçimi kadınlar için çok önemli bir konudur. Giyim konusuna takıntılı olan kadınlar ojelerin tonlarına göre bile kıyafetlerini seçmektedir.

Renk seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konu ana, ara ve zıt renkler olmasıdır. Aynı gruba dahil renkler genellikle mükemmel uyum sağlasa da bazen zıtlıkları kullanmak hem dikkat çekici hem de çok güzel etkiler bırakabilir.

Siyah, beyaz ve gri renkleri ise nötr renkler olduğu için genellikle her renk grubu ile uygun kombinasyonlar oluşturarak güzel sonuçlar verebilir.

Baskılı kıyafetler için oje seçimi nasıl olmalıdır?

Ojeyi giyilen kıyafete göre seçmek hem en doğru sonucu verir hem de en uyumlu kombinasyonu sağlar. Baskılı kıyafet seçimlerinde genellikle nail art model ojeler kullanılmalıdır. Eğer tınağınıza şekil yapma konusunda sorun yaşarsanız kıyafette olan baskının en yoğun rengi ile oje sürmekte yeterli olacaktır.

Ojenin rengi ile aksesuarı uyumlu hale getirmek

Dış görünüş konusuna önem veriyorsanız. Uyumlu ve harika görünmek istiyorsanız genellikle oje rengi ile aksesuarları uyumlu renklerde seçmek işinize yarayacaktır. Eğer altını çok seviyor ve sıkça kullanıyorsanız sarı tonlarında ki bir oje uyumlu olacaktır. Ayrıca oje dışında bordo ağırlıklı aksesuarlara sahipseniz bordo bir oje her şeyi tamamlayacaktır.

Kırmızı elbise ile hangi oje tercih edilmeli?

Aşın rengi olarak adlandırılan ve hem kadınlar hem de erkekler için son derece tercih edilen renk kırmızıdır. Kırmızı bir elbise ile kombin genellikle çok fazladır. Kırmızının tonları da dahil olmak üzere zıt ve nötr renkler ile kombinlemek uyumu sağlamanıza yardımcı olabilir. Nötr renkler demişken kırmızı ve siyahın uyumu diğer hiçbir renkte bulunmayan bir zarafete sahiptir. Ayrıca kırmızı ve koyu tonda ki mavi renkleri de harika bir uyum yakalayabilmektedir.

Mavi elbise ile hangi renk oje kullanılmalı?

mavi renkte kırmızı gibi fazlaca tona sahip ve her tonu güzel olan bir renktir. Mavi renkli bir elbise seçilirken elbisenin tonu çok önemlidir. Mavi elbisenin en uyumlu olduğu renkte yine mavi tonlarıdır. Klasik ve saks mavisi için en iyi seçim turkuaz olacakken daha zarif ve dikkat çekici olmak isterseniz beyaz ve gümüş renkli ojeler tercih edebilirsiniz.

Lacivert bir elbise seçimi yaptıysanız siyah oje kullanmanız en uyumlu hali olacaktır. Ayrıca gri ve gök mavisi renkli ojeler de güzel bir kombinasyon sağlayacaktır.

Mercan elbise için hangi oje tercih edilmelidir?

Mercan rengi kadınlar tarafından en fazla kullanılan ve sevilen renkler arasında her zaman üst sıralardadır. Pastel bir renk yapısına sahip olan mercan için oje seçimleri turkuaz, nane veya lacivert renkli ojeler olabilmektedir. Bunun sebebi biraz daha zıt renkler kullanarak dikkat çekici olmaktır. Ayrıca eğer daha fazla dikkat çekici olmak isterseniz altın, bebek pembesi, bej ve turuncu renklerini seçebilirsiniz bu sayede dikkat çekici olduğunuz kadar zarifte olabilirsiniz. Eğer mercan elbise seçimi sonrasında şehvetli bir görünüm elde etmek istiyorsanız siyah oje seçmeniz şarttır.

Sarı elbise ile hangi renk oje seçilmelidir?

kombinlemesi ve güzel bir uyum sağlayacak en zor renk sarıdır. Sarı çok fazla parlak olması ve dikkati direk çekiyor olmasından dolayı diğer detayların hepsi aslında anlamsız kalacaktır. Ancak yine de kombinlemek isterseniz maceracı bir tavır için mor, yeşil, turkuaz, nane ve portakal renkleri tercih edilebilir. Daha ağır ve otoriter bir duruş sağlamak içinse yine her zaman olduğu gibi siyah oje seçimi doğru olacaktır.

Siyah elbiseye oje rengi seçimi nasıl olmalıdır?

Eğer siyah bir elbise seçiminde bulunmak isterseniz oje rengi seçmek size kalmış demektir. Çünkü siyah ile hemen hemen her renk uyumlu olmaktadır. Yine de bir kombin oluşturacak olursak beyaz, kırmızı, gümüş ve nar çiçeği renkleri uyum konusunda diğer renklerden bir adım daha öndeler. Ayrıca daha ağır bir duruş için siyah elbiseye siyah oje seçilebilir. Siyah kendi ile uyum içerisinde olan ender renklerden bir tanesidir. Eğer siyah elbise ile asaleti verirken bir yandan da sıradışı bir imaj çizmek isterseniz de daha ışıltılı renkler seçmek her zaman sizin için daha iyi olacaktır.

Beyaz elbiseye oje seçimi nasıl olmalıdır?

Nötr renk denilince akla ilk gelen renklerden birisi olan beyaz renk sadelik, saflık ve masumiyeti simgelemektedir. Çoğu renk beyaz ile uyumlu olabilmektedir. Başta siyah ve kırmızı olmak üzere gümüş, pastel tonlar mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Daha farklı ve dikkat çekici olmak için ise siyah, beyaz ve griden oluşan nail art ojesi tam size göre olabilir.

Hangi mevsimde hangi oje seçilmelidir?

Oje seçerken renk uyumu anlatılmışken mevsime göre oje seçiminden bahsedilmesi de gerekmektedir. Yaz sezonunda daha canlı ve eğlenceli renkler seçilmesi gerekirken, kış aylarında koyu renkler daha uyumlu olacaktır. İlk bahar için pastel tonlarında ki renkler uygun olacakken sonbahar aylarında ise altın rengi ve sarı tonlarının tercih edilmesi uyumu arttıracaktır.

Son Güncelleme: 31.12.2019 10:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Jet Sosyete 20 Aralık PuhuTV yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Yeni yıl arası ne zaman bitecek?
Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi hafta sonu izlenme rakamları
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?
Timsah Celil ölüyor mu? Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan ayrılıyor mu?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme
İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Nüfus kayıt örneği çıkarma bilgileri
Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.