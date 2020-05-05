Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri ve 450 TL Yardım Yapıyor

Kızılıy’dan Koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi kişilere maddi destek yapılacağı açıklandı. Kızılay Corona virüs salgınında ihtiyaç sahibi kişilere 450 TL yardım yapacak. Koronavirüs sürecinde Kızılay’ın yanı sıra pek çok kurum ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.

Dar Gelirli Ailelere Kızılay’dan Destek

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet tarafından vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu süreçte işsiz kalan veya ücretsiz izne ayrılan kişilerin yanı sıra sosyal yardım alan kişilere Kızılay tarafından destek ödemesi yapılacak. Kızılay dar gelirli vatandaşlara 450 TL’lik maddi yardım yapacak.

Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri Hazırladı

Kızılay zor durumdaki vatandaşlara maddi yardımın yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşılamaları için de destek veriyor. Kurum şampuan, el sabunu, diş macunu, kolonya gibi temel ihtiyaçları durumu zor olan aileler için hazırladı. Kızılay temel ihtiyaç yardımları için 1000 koli hazırladı ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Kızılay bu yardım kolilerini 65 yaş üstünde ve sokağa çıkma yasağı olan kişilere iletecek. Ayrıca bu kolilerde pirinç, bulgur gibi temel bakliyat ürünlerine de yer verilecek.

Kızılay Dar Gelirlilere 450 TL Yardım Yapıyor

Kızılay Koronavirüs salgını sürecinde 450 TL maddi yardım ve temel ihtiyaç kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kızılay Başkanı 450 TL yardım ödemesi yapılacağını açıkladı ve kurum olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını açıkladı.

Kızılay toplam 75 bin ihtiyaç sahibi aileye 450 TL sosyal yardım ödemesi yapacak. 450 TL yardım ödemeleri Koronavirüs salgını ortadan kalkana kadar devam edecek.