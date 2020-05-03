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Kızılay SMS gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda desteği başvurusu

İhtiyaç sahibi aileler Ramazan ayında Kızılay SMS gıda yardımı başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Kızılay SMS gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 06:47
Kızılay SMS gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda desteği başvurusu

Kızılay, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere SMS ile gıda yardımı yapacak. Tüm dünyaya yardım eli uzatan Kızılay, ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Peki Kızılay SMS gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kızılay kurumu Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere SMS sistemi üzerinden gıda yardımında bulunacak. Türkiye ve dünya genelinde önemli işler başaran Kızılay, personelinden gönüllüsüne önemli işler yapmaktadır.

Kızılay, ülkemizin zor günlerden geçtiği bugünlerde, devletimizden vatandaşımıza kadar birçok alanda desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına gıda, erzak, nakit yardımları yapmaktadır. Ayrıca devletimiz de yapmış olduğu sosyal yardımlar, işsizlik maaşları ve kısa çalışma ödenekleriyle birbirinden farklı yardımları hayata geçirdi. Kızılay Ramazan ayında 10 milyon aileye gıda yardımı yapmaya hazırlanıyor. Bu yardımlar SMS ile verilecek. Peki Kızılay SMS gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kızılay Gıda Yardımı Başvurusu

Ramazan ayında 10 milyon ihtiyaç sahibi aileyi sevindirmeyi amaçlayan Kızılay, SMS ile gıda yardımında bulunacak. Bu yardımlara herhangi bir yerden başvurmanıza gerek yok. Böylelikle yaşlı vatandaşlarımız da gereksiz uğraşlar içerisinde girmeyecek. Bu uygulama tüm vatandaşlarımızı çok sevindirdi. Kızılay tüm dünya genelinde en çok mesafe kat eden, en uzak noktalara erişen, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmayı kendisine görev bilen muazzam bir yardım kurumudur. Kızılay çalışanlarımız çalışmanın riskli olduğu bu koronavirüs günlerinde her şeyi göze alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

Kızılay SMS ile Gıda Yardımı

Her Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan Kızılay, bu Ramazan ayında da mazlumlara umut ışığı oluyor. Koronavirüs günlerinde de ülkemizdeki muhtaçlar Kızılay ile gülecek. Telefon üzerinden başvuruların alınacağı gıda yardımlarına 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın başvuruda bulunmaları bekleniyor. Çünkü gençlerin zaten alışveriş için kaynağı ve zamanları bulunuyor. Yaşlıların sokağa çıkma yasağı olduğundan onlar için alışveriş yapmak zor olacaktır. Bu vatandaşlarımız aylıklarını almak için bile dışarı çıkamazken nasıl alışveriş yapabilirler ki? Bu kapsamda Kızılay bu Ramazan ayında 10 milyon vatandaşımıza Ramazan gıda yardımında bulunacak.

2020 Kızılay Gıda Yardımı Başvuruları Ne Zaman?

Kızılay Ramazan ayında 10 milyon vatandaşımıza SMS ile gıda yardımı yapacak ancak bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Gıda yardımlarına başvuru tarihleri de henüz bilinmiyor. Yardıma katılım ve başvuru şartları da kimse tarafından bilinmiyor. Konuyla ilgili en yetkili makam olan Kızılay’dan açıklama yapılmasını merakla bekliyoruz. Kızılay’dan resmi bir açıklama geldiği anda hemen sizlerle paylaşacağız. Sayfamızı takip etmenizi istiyoruz.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 06:47
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