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Koç yumurtası kebabına Adana'da büyük ilgi!

Kebabıyla en ünlü şehir olan Adana’da yeni bir kebap türü fazlasıyla tüketilmeye başlandı. Koç yumurtası kebabı son zamanlarda Adanalıların en çok ilgi gösterdiği kebap türü oldu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:30
Koç yumurtası kebabına Adana'da büyük ilgi!

Adana’nın Çukurova ilçesinde Adnan Kahveci Bulvarı’nda yer alan bir kebap restoranı yeni bir lezzeti Adanalılarla tanıştırdı. İşletmenin sahibi olan Gökhan Korkmaz, sakatatın en çok tüketildiği yerlerden olan Adana’da koç yumurtasından billur kebabı yapmaya başladı.

Koç yumurtası kebabı

Billur kebabının diğer sakatatlara göre kalori bakımından daha düşük olduğu belirten Korkmaz, protein açısından yüksek değerleri olan bu kebabın özellikle sporcular tarafından fazlasıyla tüketildiğini belirtti.

adana kebap

Koç yumurtasının ikiye bölünerek ardından dış zarının çıkarılması ve kuşbaşı tarzında doğranmasıyla kebabın elde edildiğini söyleyen Korkmaz, billur kebabının porsiyonun 25 TL olduğunu söyledi.

Billur kebabı

Porsiyonu 25 TL’den günde 50 porsiyon kadar satış yaptıklarını aktaran kebap ustası, Bir ivme kazandık. Bu rakam günden güne daha da artacak. Adana’da tercihler artmaya başladı. İnsanlar artık farklılık ve çeşitlilik istiyor.”

“Biz de menümüze yeni yemekler ekleyerek ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Billur kebabı da böyle geldi. Adana eti çok seviyor ve talep giderek artıyor. Adanalılar artık sadece kıyma kebapla yetinmiyor, mangalda çeşitlilik istiyor" dedi.

Son Güncelleme: 27.01.2020 22:30
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