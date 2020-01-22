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Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çiftliklerde kaçak olarak yaşayan Afgan uyruklu iki şahıs 14 yaşındaki Afgan bir çocuğa istismarda bulundu. Çocuğun olayı birlikte Türkiye'ye geldiği Afgan göçmenlere anlatmasından sonra Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası çıktı. Kavgada 1 ölü var.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:19
Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası: 1 ölü

Aktarılan bilgilere göre Kocaeli'de 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak kalan Afgan uyruklu M.D. ve K.E. adlı şahıslar, yine Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 14 yaşındaki bir çocuğa birlikte cinsel istismarda bulundular. Çocuğun durumu Türkiye'ye beraber geldiği farklı çiftliklerde kaçak olarak kalan Afgan şahıslara aktarmasından sonra duruma tepki gösteren kişiler M.D. ve K.E.'nin yanına geldiler.

Kavga Kanlı Bitti

Afgan çocuğun yaşadıklarını anlatmasının ardından öfkelenen kaçak Afganlar, istismarcılara saldırdılar. Kavga esnasında M.D.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilirken, H.N. adlı şahıs ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ve polisler olaya müdahale ederken, H.N. tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı ve olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:19
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