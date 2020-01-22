Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası: 1 ölü

Aktarılan bilgilere göre Kocaeli'de 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak kalan Afgan uyruklu M.D. ve K.E. adlı şahıslar, yine Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 14 yaşındaki bir çocuğa birlikte cinsel istismarda bulundular. Çocuğun durumu Türkiye'ye beraber geldiği farklı çiftliklerde kaçak olarak kalan Afgan şahıslara aktarmasından sonra duruma tepki gösteren kişiler M.D. ve K.E.'nin yanına geldiler.

Afgan çocuğun yaşadıklarını anlatmasının ardından öfkelenen kaçak Afganlar, istismarcılara saldırdılar. Kavga esnasında M.D.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilirken, H.N. adlı şahıs ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ve polisler olaya müdahale ederken, H.N. tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı ve olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.