Kolonya abdest bozar mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Koronavirüs nedeniyle mikrop kırıcı özelliği olan kolonya, günlük yaşamda sıkça kullanılıyor. İçerdiği alkol nedeniyle zaman zaman abdest bozup bozmadığı ile ilgili tartışmalar gündeme geliyor. Nihat Hatipoğlu’na ‘’Kolonya abdest bozar mı?’’ sorusunun yöneltilmesi üzerine, ünlü ilahiyatçı yanıt verdi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na yöneltilen soruya verdi cevap şu şekilde;
Dünyanın her köşesinden en sıcak ve tarafsız haberler için Haberport mobil uygulamasını telefonuna hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Sağlıktan ekonomiye, merak ettiğin tüm haberleri şimdi Haberport Facebook grubundan da takip etmek için TIKLA! >>>Haberport Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!
Son Güncelleme: 01.05.2020 15:30