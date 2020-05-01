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Kolonya abdest bozar mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Yüksek alkol içermesi nedeniyle, kolonya abdest bozar mı sorusu yeniden gündeme geldi. Milyonların merak ettiği Nihat Hatipoğlu cevapladı. İşte ayrıntılar.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:30
Kolonya abdest bozar mı? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Koronavirüs nedeniyle mikrop kırıcı özelliği olan kolonya, günlük yaşamda sıkça kullanılıyor. İçerdiği alkol nedeniyle zaman zaman abdest bozup bozmadığı ile ilgili tartışmalar gündeme geliyor. Nihat Hatipoğlu’na ‘’Kolonya abdest bozar mı?’’ sorusunun yöneltilmesi üzerine, ünlü ilahiyatçı yanıt verdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na yöneltilen soruya verdi cevap şu şekilde;

‘’Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ancak abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren kredi sürdüyseniz hassasiyet nedeniyle elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya içinde geçerlidir. Ancak kolonya sürmek abdesti bozmaz.’’dedi.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 15:30
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