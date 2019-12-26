Kömür yardımı nasıl alınır? Yakacak yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır ?

Kömür yardımı kışın bu soğuk aylarında kömür yardımıyla ısınan ve kömür almakta zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Kömür yardımını farklı vakıflar farklı şekillerde gerçekleştirmektedir. Öneğin bazı vakıflar vatandaşın evine gönderirken bazı vakıflar vatandaşın almasını bekler.

Kömür Yardımı Başvurusu Nereye Ve Nasıl Yapılır ?

İhtiyaç sahibi ailelere kömür ve yakacak yardımı her sene yapılmaktadır. Kömür yardımına ihtiyaç duyan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Eğer daha önceden yapılan bir başvuru varsa kömür dağıtılacak evler listesinde bulunulmaktadır.

Kömür Yardımı Ne Zaman Dağıtılacak ?

Kömür Yardımı Başvuru Şartları

Öncelikle herhangi bir Sosyal Yardımlaşma Vakfında yardım dosyası bulunmalıdır. Bunun için herhangi bir vakıfa giderek başvuru yapılması yeterli olacaktır.

SGK’ya bağlı yani sigortalı çalışan vatandaşlara kömür yardımı yapılmamaktadır.

Evdeki bir kimsede vergi kaydı bulunmamalıdır.

Nüfus dairesinde kayıtlı olan adres ile oturuyor olunan adres aynı olmalıdır.

Vakıfların kendi belirlediği kural ve koşullar bulunmaktadır. Bu kurallara uygun olunmalıdır. Öneğin evde kimsenin arabasının olmaması gibi.

Ne Kadar Kömür Yardımı Yapılmaktadır ?

Vakıflara göre farklılık gösteren kömür dağıtımı, vakıflara kömürün ulaştığı tarihe göre değişen bir durumdur.

Her ev başına 30 torba yani 750 kilo kömür yardımı yapılmaktadır.

Kömür Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kömür yardımı sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresine TC Kimlik No ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemi gerçekleştirilir.