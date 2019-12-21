Konya'da hırsızın hazin sonu! Çaldığı 250 kiloluk kasa ayağını kırdı

Konya merkeze bağlı Meram ilçesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi. İddialara göre iş yerinin ofisine gelen 3 şüpheli ofiste bulunan 2 laptop ve 250 kilo ağırlığında kasayı çaldılar.

İş yeri sahibinin olayı öğrenmesi üzerine hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Bunu üzerine bir çalılşma başlatan ekipler 3 şüphelinin lay yerinden kaçarken bindikleri minibüsün plakasını tespit etiler.

Güvenlik kameralarının da incelenmesinden polis olaya karştıklarını tespit ettiği İbrahim Y., Mehmet Ali B.(19) ve Mehmet B.’yi (21) belirlenen adreslere baskın yaparak yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları baskın sonrasında gözaltına aldıkları şüphelilerden İbrahim Y.'nin topalladığını fark etti. Daha sonra şüphelinin ifadesi üzerine hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü belirlendi. Şüpheli İbrahim Y., polis tarafından önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve ayağı alçıya alındı.

Emniye Müdürlüğünde 4 ayrı suç kaydı bulunan ayağı kırık hırsız diğer3 şüpheli ile birlikte emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.