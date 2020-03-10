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Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş, geçiş ihlali cezası nedir? Otobanlardan kaçak geçiş cezası ne kadardır, nereye nasıl ödenir, nasıl itiraz edilir?

Köprü ve otoyollardan kaçak geçme gibi durumlar söz konusu olduğunda devlet tarafından kritik cezalar kesilmektedir. Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş, geçiş ihlali cezası nedir, otobanlardan kaçak geçiş cezası ne kadardır, nereye nasıl ödenir, nasıl itiraz edilir sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

10 Mart 2020 Salı 16:38
Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş, geçiş ihlali cezası nedir? Otobanlardan kaçak geçiş cezası ne kadardır, nereye nasıl ödenir, nasıl itiraz edilir?

Ülke genelinde çok sayıda köprü ve otoyoldan geçiş için belirli ücretler alınıyor. Köprü ve otoyoldan geçiş esnasında yalnız gişeden geçmeniz halinde, kartınızın okunmaması durumunda veya bakiyenizin yetersiz olması halinde kaçak geçiş yapılabiliyor. Geçiş ihlali yapmanız ve bunu fark etmemeniz halinde yüksek tutarlarda cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Köprü ve otoyoldan kaçak geçiş cezası ne kadardır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçişle ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor. OGS ve HGS gişelerinden kaçak geçişte ücretin tam 11 katı kadar ceza uygulanmaktadır. Buna göre 10 TL ücreti olan köprüden kaçak geçmeniz halinde 110 TL ödemek zorunda kalmaktasınız.

Köprü ve otoyoldan kaçak geçilirse ne yapılmalıdır?

Kaçak geçiş durumunda 15 gün içerisinde bakiye yüklemeniz halinde tutar hesabınıza yansıtılmaz ve bakiyenizden düşürülecektir. OGS veya HGS bulunmamasına karşın köprü ve otoyoldan geçiş yaparsanız da OGS veya HGS satın alarak ceza ödeme yükümlülüğünden kurtulabilirsiniz. HGS, OGS gişelerinden kaçak geçiş yaparsanız, OGS almanız gerekir.

Köprü ve otoyol kaçak geçiş cezasına itiraz nasıl itiraz edilir?

İtiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuç alınamaması halinde 2 bin 400 TL’nin altındaki cezalar için İlkçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunarak itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 2400-3610 TL arasındaki cezalardaysa İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunmanız gerekirken, 3610 TL üzerindeki cezalar için Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapabilirsiniz.

Kaçak geçiş cezası nereye ödenir?

Köprü veya otoyollardan kaçak geçiş yapmanız halinde 15 gün içerisinde bakiyenizi yenilemezseniz, cezanızı PTT şubelerinden ödemeniz gerekir.

Son Güncelleme: 10.03.2020 16:38
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