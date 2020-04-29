Köprübaşı kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Manisa Köprübaşı kura sonucu 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toğlu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü Manisa Köprübaşı 2020 projesi ile dar ve orta gelirli aileler ev sahibi olabilecek. Hak sahipleri bugün çekilen kura ile belli olacak.

Köprübaşı projesi kapsamında verilen 2+1 ve 3+1 konutları kazananların listesi açıklandı. Kura sonucu heyecanla beklenen projeyi TOKİ yönetiyordu. Sosyal konut projesi adı altında gerçekleştirilen bu proje Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek. Projeye başvurular daha önce yapılmıştı. Heyecanla kura çekimi bekleniyordu. İlk kura çekilişleri Manisa Köprübaşı, Manisa Salihli, Manisa Akhisar ve Denizli Güney projeleri için gerçekleşecek.

Dar ve orta gelirli ailelerin konut alma hayallerini gerçekleştiren bu proje Akhisar, Kırkağaç, Kula, Köprübaşı, Salihli, Yunusemre, Şehzadeler için de gerçekleşecek. TOKİ 100 bin konut projesine toplamda 17 milyar 300 milyon TL harcayacak. Bu projede yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 konut tipinde olmaktadır.

TOKİ’nin Manisa Köprübaşı 2020 projesinde 53 tane 2+1 ve 22 tane 3+1 konut yer almaktadır. Başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini heyecanla bekliyordu. 2+1 dairelerin metrekaresi 75 ve 3+1 dairlerin metre karesi 100’dür.

75 metrekarelik 2+1 konutların fiyatları 140 bin TL ile 161 bin TL arasında değişmektedir. 85 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı 157 bin TL ile 180 bin TL arasında değişmektedir. 100 metrekarelik 3+1 konutların fiyatı da 160 bin TL ile 210 bin TL arasında değişmektedir.

Köprübaşı evlerinin ödemeleri şu şekilde yapılabilir; 2+1 evlerin en düşük aylık taksit tutarı 894 TL’dir. 3+1 konutların en düşük aylık taksit tutarı 1022 TL’dir. 2+1 konutlar için 14 bin TL peşin ve 3+1 konutlar için 16 bin TL peşin ödeme alınmaktadır. Kuraya katılan dar ve orta gelirli vatandaşlar kura çekiminin ne zaman olacağını merak ediyor. Kura çekiminin sonuçları henüz liste olarak yayınlanmadı. Heyecanla beklenen kura çekilişinin bugün yapılacağı biliniyordu ancak henüz herhangi bir haber gelmedi.

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