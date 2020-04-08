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Körfezdeki renk değişikliği deprem belirtisi mi?

Muğla’nın Marmaris körfezinde meydana gelen renk değişiklikleri depremin belirtisi mi ?Deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan cevapladı

08 Nisan 2020 Çarşamba 20:46
Körfezdeki renk değişikliği deprem belirtisi mi?

Ülkemizin konum olarak deprem kuşağında bulunmasından dolayı ve özellikle son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar bazen farklı olayları deprem ile bağdaştırıp korku ve paniğe sebeb olabiliyorlar. Bu gün Muğla'nın Marmaris ilçe körfezinde saat 17:00 itibariyle aniden başlayıp birkaç dakika süren yağmurun ardından denizdeki değişken görüntüler bölge yaşayanını korkuttu.

Fırtına olmamasına rağmen körfez içindeki farklı hareketlilik depremin öncüsü olarak yorumlanınca halk korkuya kapıldı. Sözcü Gazetesi Muğla Temsilciliği tarafından gönderilen fotoğraf ve video görüntülerini inceleyen deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ilginç görüntüleri yorumladı.

FIRTINA YOK AMA DENİZ RENKLERİ KORKUTUYOR

Marmaris'te yaşanan günlük güneşlik havanın ardından aniden yaşanan gök gürültülü yağmurun ardından Marmaris Körfezi ilginç görüntülere sahne oldu. Aniden gök gürültüsüyle bastırarak birkaç dakika süren yağmurun ardından Marmaris Körfezi çarşaf gibi bir görüntüye büründü. Ayrıca Marmaris Körfezinin yat limanı bölgesinden değişik görüntü çizmesi herkesi tedirgin etti.

“DİP DALGA ETKİSİNDE”

Marmaris körfezinden deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a gönderilen özel görüntü ve fotoğraflar üzerine SÖZCÜ'ye özel açıklama yaptı. Ercan şu ifadeleri kullandı;

*Deprem belirtisi değil ama ilginç görüntüler için bilimsel bir açıklama yapmam mümkün değil. Deprem geliyor olsa dalgalarda çekilme ve peşinden sahile büyük dalga vurma şekli oluşur.

*Sahilde hiç dalga olmadığı gibi son derece de sakin ve hatta sanki denize son derece rahat bir şekilde girebilir gibi durgunluk içinde. Dışarıdaki dalgalanmalar tamamen dip dalga etkisinde olduğu kanısındayım.

*Çünkü ortada rüzgar da yok ama bir dalgalanma var. Çok açık söyleyebilirim ki bir deprem belirtisi değil.

“OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM”

Durumun olağanüstü bir konu olduğunu vurgulayan Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Marmaris koyu eğer bir göl olsa bunları gölün içindeki mikro organizmalara bağlayacaktım ama böyle bir durum da söz konusu değil.

*O bölgede genelde rengi denizin derinliği verir. Ben tamamen dip dalgalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Depremde dalgalanmaların olduğu yerde evet bir ana kırık geçiyor ama deprem öncesinde kırık böyle bir dalgalanma yapmayıp yavaş yürüyüş yapıp çok dalgasız olarak geçer.

*Deprem öncesinde öncü depremler olması gerekir. Deprem sinyali demem ama kesinlikle depreme bağlanamaz. Deprem konusunda herkes rahat olsun.

SÖZCÜ

Son Güncelleme: 08.04.2020 21:10
Anahtar Kelimeler:
DepremMuğlaKörfez
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