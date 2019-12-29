Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar

Korku hissi insanların istemeden hissettikleri bir duygudur. Hayatın herhangi bir noktasında insanlar kendilerini güvende hissedemeyebilir ve korkuya kapılabilirler. Bu gibi durumlarda insanların kendilerini iyi hissedebilmeleri ve korku hissinin geçmesi için okuyabilecekleri bazı dualar vardır. Kur’an-ı Kerim’de her türlü korku anında okunabilecek ve bu duygunun etkilerini kısa bir süre içinde geçirecek dualar yer almaktadır.

Aşağıdaki kısımda korku çeşitlerine göre okunabilecek 5 dua yer almaktadır. Siz de bu duaları öğrenerek ya da telefonunuza kaydederek korktuğunuz anlarda doğru duayı okuyabilir, korkunuzun geçmesini sağlayabilirsiniz.

Uykuda Korkuya Kapılanlar İçin Okunacak Dua

Uykusunda gördüğü bir rüyadan ötürü korkulması halinde İhlas suresinin okunması gerekmektedir. İhlas duası aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad. (amin)

Vesveseye Kapılarak Korkanlar İçin Okunacak Dua

Vesveseye kapılarak korku hissedenlerin korkularının geçmesi için okumaları gereken dua İnşirah suresidir. Duanın okunuşu aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Cin ve Nazar Gibi Korkular İçin Okunacak Dua

Kimileri cinlerden ve nazardan büyük korku duymaktadırlar. Bu korkular hayatın genelini oldukça kötü etkiler. Bu korkulardan kurtulmak için Felak Suresi okunmalıdır. Felak Suresi aşağıdaki gibidir.

Bismillahirrahmanirrahim Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. (amin)

Özel Hayatla İlgili Duyulan Korkular İçin Okunacak Dua

Pek çok kişi özel hayatları içerisinde yaşayacakları sorunlardan korku duyarlar. Bu korkudan sıyrılmak için Duha suresinin okunması gerekmektedir. Duha suresi aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Düşmanlardan ve Kötü Niyetlilerden Korkanlar İçin Okunacak Dua

Düşmanlarından ve kötü niyetli kimselerden korkanların bu korkularını geçirmeleri için Fatiha Suresini okumaları gerekmektedir. Fatihe Suresi aşağıdaki şekilde okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Korkulardan Kurtulmak İçin Öneriler