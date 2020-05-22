Korona'ya rağmen kaçak teravih namazı kılmak isteyenler polise saldırdı!

Korona virüs tedbirileri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmasının yasak olmasına rağmen Adana'da bir grup teravih namazı kılmak istedi duruma müdahale eden polise yaklaşık 40 kişi saldırdı.

Korona'ya rağmen kaçak teravih namazı kılmak isteyenler polise saldırdı!
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Korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık insan topluluklarının oluşmasının önüne geçebilmek ve hastalığı kontrol altına almak için camilerde cemaat ile birlikte namaz kılınması yasaklanmıştı. Ancak buna rağmen Adana'da bir grup, bir camide toplu olarak teravih namazı kılmak için bir araya geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup, polislere saldırdı. Polislere direnen 40 kişi gözaltına alındı.

TERAVİH NAMAZI KILMAK İÇİN CAMİYE GİTTİLER

Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor. Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

POLİSE SALDIRANLAR OLDU

Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti. Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişi gözaltına alındı.


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