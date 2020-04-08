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Koronavirüs devlet destek ve tedbirleri nelerdir? Corona virüs yasal düzenlemeleri

Korona virüs salgını nedeniyle devlet birçok önlem aldı. Alınana önlemlerle birlikte vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesi hedefleniyor. Korona virüs tüm devlet destek ve tedbirleri haberimizde.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:21
Koronavirüs devlet destek ve tedbirleri nelerdir? Corona virüs yasal düzenlemeleri

2019 yılının sonunda Çin’de başlayan korona virüs salgını dünya genelinde yayıldı ve pandemi kategorisine alındı. Tüm dünyada şuana kadar 1 milyondan fazla insan virüse yakalandı. 50 binden fazla kişi ise korona virüs nedeniyle vefat etti. Ülkemizde de virüs ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Virüsün görülmesiyle birlikte birçok önlem alındı ve alınmaya devam ediyor.

Yargılamaya ilişkin gelen yasal düzenlemeler

Korona virüse karşı alınan önlemler her alanda devam ediyor. Bu alanlardan biride yargı paketinde gerçekleşti. Buna göre Takip Hukuku, İcra ve İflas Kanunu 22 Mart tarihiyle durduruldu. Buna göre nafaka hariç tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar ertelendi.

İcra ve İflas Kanunu’nun yanı sıra Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru süreleri durduruldu. Hukuksal olarak devam eden işlemlerde de 15 gün süre ile erteleme yapıldı.

Bunun yanı sıra TİS davaları da ertelendi. Buna göre 15 günlük geçici ek süre kullanılmasına karar verildi. Bunların dışında erteleme dışında kalan işlemler ise şu şekildedir:

  • Ceza Muhakemesi 5271 sayılı kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler
  • Hukuk Muhakemeleri 6100 sayılı kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler
  • 2004 sayılı İcra ve iflas Kanunu ile takip hukuku diğer kanunlar için süreler

Önemli yasal düzenlemeler

Korona virüse karşı birçok önlem alındı. Bu önlemler yasal düzenlemelerle hayata geçirildi. Bu düzenlemelerden biri de elektrik ve doğalgazda yaşandı. Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz şirketlerinin ertelemeden kaynaklı anaparanın tüketicilerden değil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra yaşanana afetler sebebiyle elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde yaşanan sıkıntılar sonucu tüketim ücretleri 1 yıla kadar ertelendi.

Kira hukukunda da geçici tahliye kararı verildi. Bu kapsamda 1 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenemeyen kiralar nedeniyle kira sözleşmesinin feshedilmesi ortadan kaldırıldı.

Virüs salgını sonrası çek mağdurlarıyla ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek suçundan adli para cezası almış ancak cezasını ödeyemeyenlerin hapis cezaları 25 Mart 2020 tarihi ile durduruldu. Bunu yanı sıra ceza almış kişinin tahliyesinin ardından 3 ay içinde cezasının 1/10’unu ödemesi gerekiyor. Paranın kalanı ise 3 aylık sürenin bitmesinin ardından 2 ay aralıklarla 15 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Çalışma hayatına ilişkin gelen yasal düzenlemeler

Korona virüs hiç şüphesiz en çok çalışma hayatını etkiledi. Bu kapsamda bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Bu yasal düzenlemelerin başında çalışanı işten çıkarmama sorunu geldi. İş Kanunu’nun 25/2 maddesi dışında işten çıkarmama yükümlülüğü olan ve buna göre, çalışma sürecine tabii olan işverenin iyi niyet ve ahlak kriterleri dışında çalışanı işten çıkaramaz.

İşten çıkarmamanın yanı sıra sendika üyelerine karşılıksız yapacakları destek oranı da %35’e yükseltildi. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlara da bayram ikramiyesi ödeme tarihleri öne alındı. Ayrıca en düşük emekli maaşı 1.500 TL’ye çıkarıldı. Mesleki yeterlilikle ilgili masraflarında süresi uzatıldı.

Bu düzenlemelerin yanı sıra İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kurulan Ahilik Sandığının yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2021’e kadar ertelendi. İşverenlere de kimlik bildirme şartlarında kolaylık sağlandı.

Ayrıca korona virüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularının süresi 31 Mart 2020 tarihinde kadar uzatıldı. Virüs nedeniyle ekonomik olarak zorlanan işverene asgari ücret desteği ise yıl sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca toplu iş sözleşmeleri süreçleri durduruldu ve İş Kanunu kapsamında telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

Son Güncelleme: 08.04.2020 09:21
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