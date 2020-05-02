Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerin karşılığının alınmaya başlanması ile beraber ikinci bir dalganın gelmesine karşılık önlemlere devam edileceği belirtiliyor. Sürecin başında tedbirler bünyesinde berber ve kuaförlerin kapatılması kararı alınmıştı. Vatandaşlar berber ve kuaförlerin ne zaman yeniden hizmete açılacaklarını merak ediyor ve araştırmaya devam ediyorlar.

Abdulkadir Selvi tarafından yazılan metinde koronavirüs salgını kapsamında normalleşmenin aşamaları olduğu dile getirildi. İlk aşamanın 4 Mayıs günü başlayacağını ve toplamda 4 aşama olacağını belirtti. 4 Mayıs tarihinde başlayacak olan ilk aşamanın Ramazan Bayramı’ndan sonra sona ereceğini anlattı. 26 Mayıs günü sonlanacak olan hazırlık aşamasında kademeli geçiş sürecinin başlayacağı ve market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması söz konusu olacak.

İkinci Aşama

İkinci aşama 27 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Ağustos’a kadar sürecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak ve yurt dışına çıkışlar ise kademeli olarak kaldırılacak.

Üçüncü Aşama

Üçüncü aşamada okulların açılacak ve devlet kurumlar tam kapasite çalışmaya başlayacak. 1 Eylül tarihinde başlayacak olan üçüncü aşama 31 Aralık 2020’de sonlanacak.

Dördüncü Aşama

Son aşama ise 1 Ocak 2021’de başlayacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunması önemli yer tutacak. Aşı ve ilacın bulunması halinde hayat normale dönecek.

Şehirlere Göre Tedbirler

Sağlık Bakanlığı kaynakları şehirlere göre tedbirlerin farklı olarak alınacağını duyurarak şu açıklamada bulundu;

"Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek"

Nereler Kapalı Olacak?

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, tavena, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, intenet salonu, intenet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, denek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri belirli bir süreliğine durdurulacak.

Şehirlerarası Otobüs Seferleri Ne Zaman Başlayacak?

Koronavirüse karşı alınan tedbirler bünyesinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından tersi bir açıklama yapılana kadar bu şehirlere giriş ve çıkışlar gerçekleştirilemeyecek. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanması halinde yine sitemiz üzerinden anında öğrenebilirsiniz.

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