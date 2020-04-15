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Koronavirüs test sonucunu bekleyen şahıs güvenliğe saldırdı

Adana'da koronavirüs şüphesi ile geldiği hastanede test yaptıran bir şahıs kapı önüne çıkmaması konusunda kendisini uyaran güvenliğe saldırdı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:02
Koronavirüs test sonucunu bekleyen şahıs güvenliğe saldırdı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile bekleyen bir hasta gübenlik gürevlilerine ve polise dehşet yaşattı. Kovid-19 belirtileri göstermesi nedeniyle hastaneye gelen ve test yaptıran L.K. isimli bir kişi gözlem odasına alındı. Test sonucunu beklediği sırada acil servis kapısına çıkan L.K. kendisine maske takması ve içeride kalması gerektiği yönünde uyarılarda bulunan  güvenlik görevlilerine saldırdı.

Acil servisin önünde meydana gelen olayda güvenliğe saldırıken "Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Ben de korona varsa size de bulaşsın" dediği öğrenilirken yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve görevliler arasında arbede yaşandı.

Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken tekrar gözlem dasına alındı ve kapısına güvenlik yerleştirildi. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürüleceği bildirilirken darp edilen güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, hastaneden rapor aldığı öğrenildi.

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