Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) kurumlarının ortaklaşa çalışmaları sonucunda, kredi kartı ya da banka kartı kullanarak SGK prim ödeme işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.Böylece hem taksit imkanından yaralanabilir hem de intenet bankacılığı üzerinden hızlıca ödemenizi gerçekleştirbilirsiniz. Böylece elinizde halihazırda bulunan kredi veya banka kartınız ile müşterisi olduğunuz bankanın mobil bankacılık hizmetini kullanarak SGK prim ödeme işlemlerinizi tek tıkla yapabilirsiniz. Mobil bankacılıkla SGK primleri ödeme işlemlerini tüm bankaların müşterileri faydalanabilmektedir. Tüm bankalar müşterilerine bu imkanı sunmaktadır fakat işlem ücreti bankadan bankaya farklılık göstermektedir.

Kredi Kartı ile SGK Prim Ödeme İşlemleri

Kredi Kartı ile E-Devlet Üzerinden SGK Prim Ödeme

Bu işlenmeden yararlanmak isteyen banka müşterilerinin birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Belli şartları sağlayan her banka müşterisi şubeye gitmeden bu hizmetten faydalanabilecektir. SGK primlerini mobil bankacılık ile ödemek isteyen müşteriler öncelikle müşterisi oldukları bankanın intenet bankacılığına giriş yapabilecekleri bir hesaba sahip olmalıdırlar. Eğer intenet bankacılığı hesabınız bulunmuyorsa bu işlemden yararlanamazsınız. Bunun için bankanızla iletişime geçip hesabınızı ve şifrenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca özel bir kurumda SSK’lı olarak çalışıyorsanız, SGK prim ödemeleriniz kurumunuz tarafından yapıldığı için bu hizmetten yararlanabilmeniz mümkün değildir.

Müşterisi olduğunuz bankaların intenet bankacılığı hizmetlerini kullanarak SGK prim ödemelerinizi gerçekleştirebildiğiniz gibi e-Devlet sistemini kullanarak da SGK primlerinizi ödeyebilirsiniz. E-devlet aracılığı ile yapacağınız SGK prim ödemelerinde kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanabilirsiniz. Fakat bu işlem için e- Devlet sistemine girebiliyor olmanız gerekmektedir. Eğer bir e-Devlet hesabına sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine gidip bir e-Devlet şifresi edinebilirsiniz. Almış olduğunuz bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik kurumu başlığı altında bulunan e-hizmetler menüsünden SGK prim ödeme seçeneğine tıklayarak, kredi veya banka kartınız ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İntenet Bankacılığı Üzerinden SGK Prim Ödeme

Yapacağınız SGK prim ödemelerinde intenet bankacılığından yararlanarak İşlemlerinizi daha hızlı ve kolay bitirebilirsiniz. Hem kredi kartınız hem banka kartınız ile yapabileceğiniz işlemler için intenet şubesi hesabına sahip olmanız ve SGK sicil numaranızı biliyor olmanız yeterlidir. Bu şartları sağlıyorsanız SGK prim ödemelerinizi tek tıkla tamamlayabilirsiniz.