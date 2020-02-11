Kredi kartına tanımlı telefon numarası nasıl değiştirilir?

Türkiye’de milyonlarca kişinin bankalar tarafından sunulan kredi kartı hizmetlerini kullanmasından kaynaklı olarak kart dolandırıcılığı da çok fazla görülmektedir. Bankalar müşterilerinin kredi kartlarını güven altına alabilmeleri için her harcama sonrasında telefona şifre gönderme uygulamasını yapmaktadır. Bu uygulamadan faydalanabilmek için kredi kartları üzerinde bir cep telefonu tanımlanması gerekmektedir.

Kredi Kartı Telefon Numarası Değiştirme

Kredi kartına kayıtlı olan telefon numarası müşterilerin güvenliği açısında kolay bir şekilde değiştirilememektedir. Hiçbir banka telefon bankacılığı ile kredi kartlarına tanımlı numaraları değiştirmemektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için en yakın banka şubesine gidilmesi gerekmektedir. Kimlik belgesi ile banka şubeleri üzerinden telefon numarası değiştirmek mümkün olduğu gibi bazı bankalarda ATM’ler üzerinden de bu işlem yapılabilmektedir.

Şirketler üzerine kayıtlı olan kredi kartlarına tanımlanan telefon numaralarının değiştirilmesi için de benzer şekilde en yakın banka şubesine şirket belgeleri ile gidilmesi ya da konu ile ilgili bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu durum operatör değiştirme işlemlerinde de aynı şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde sim kart bloke olacaktır.

Kredi kartı telefon numarası değiştirme işleminde yapıldığı şekilde telefon numarasının aynı kalması fakat operatörün değiştirilmesi durumunda kredi kartları da bloke edilerek sonrasında bu blokenin kaldırılması için uğraşılması gerekecektir.