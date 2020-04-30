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Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu. Milyonlarca vatandaş internette ''Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte yanıtı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:22
Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının geçici süreyle kapatılması kararı alınmıştı. Uzun süredir kapalı olan bu işletmelerin, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla yeniden faaliyete geçmesi gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile geçici bir süreliğine kapatılan kuaför ve berberler, salgının etkileri geçtikten sonra yeniden açılabilecek. Kuaförlerin ne zaman açılacağına dair net bir bilgi verilmese de sektör temsilcileri, Mayıs ayının sonunda taleplerini bakanlığa iletecek. Bakanlığın vereceği karar sonrasında kuaför ve berberler kademeli olarak faaliyete başlayacak.

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak başlayacağını ifade etmişti. Bu nedenle kuaför ve berberlerin açılış tarihinin en yakın Haziran ayının başında olması bekleniyor.

Kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yasağı delerek açılması durumunda, esnaflara 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 16:22
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