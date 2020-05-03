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Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenmesinin ardından Kurban Bayramı ikramiyeleri merak konusu oldu. Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?, 2020 yılında ikinci ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi planlanıyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:06
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli 2020 yılında alacağı ikinci bayram ikramiyesi için bekleyişe geçti. Türkiye’de emeklilere her iki bayramdan önce ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ramazan Bayramı’nda emeklilere verilecek olan 1000 TL ikramiyeleri, Koronavirüs salgını nedeniyle 7 – 11 Nisan 2020 tarihleri arasında verildi.

Bakanlıktan Açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7 – 11 Nisan tarihleri arasında ödendiği açıklandı. Bakanlık ikramiye ödemelerini Koronavirüs salgını nedeniyle erken bir tarihe çekti.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesinin ardından emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alabileceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz Cuma tarihine denk geliyor. Bundan dolayı Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 27 ile 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Emeklilere Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 22:06
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