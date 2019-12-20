Kürecik üssü kime aittir? Kürecik üssü hangi ilde yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterdiği bir canlı yayında ABD’nin yaptırımlar uygulaması halinde Türkiye’nin de mütekabiliyet politikası yaparak bu yaptırımlara karşılık gösterebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı gerektiği durumda Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Askeri Üssü’nün kapatılabileceğini dile getirdi.

Bu açıklamalar ardından vatandaşların Kürecik üssü ile ilgili olarak araştırmalar yapmaya başladılar.

Kürecik Üssü Kimindir?

NATO Lizbon Zirvesi’nde 2010 senesinde yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye’de erken uyarı radarının kurulması kararı alınmıştı. Bu karar ardından ABD Malatya’nın Kürecik bölgesinde bir radar üssü kurmuştur. Ancak bu üssün kontrolü Türk askerlerinin elindedir. Füze savunma sisteminin bir parçası olarak kullanılan bu radar üssü ile menzile giren alanlarda herhangi bir füze atıldığında erkenden belirlenebilmektedir.

Kürecik Üssü Nerede?

2012 senesinin Şubat ayında inşası sona eren Kürecik Radar Üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı olan Kürecik köyünde yer almaktadır. Radar sisteminin yönetimi ise Diyarbakır Hava Üssü’nde yer almaktadır. Bu üs aracılığı ile elde edilen bilgiler Polonya ve Romanya’da yer alan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması sistemine gönderilmektedir.