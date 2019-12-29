KYK yurt izni nasıl alınır? Yurt izni nasıl uzatılabilir? Yurt izni alırken adres verilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı hizmetler üniversite eğitimi alan öğrencilere büyük katkı sağlamaktadır. KYK tarafından üniversite öğrencilerine burs, kredi ve yurt hizmeti sağlanmaktadır. Özellikle yurt hizmeti öğrencilerin en çok başvuru yaptığı hizmettir.

Her sene binlerce öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmak için başvuru yapar ve bu başvurular kurum tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirmelerin ardından yurt hakkı kazanan ve yedek durumda olan öğrenciler açıklanır.

KYK yurtlarına kayıt yapan öğrencilerin yurttaki kurallara uyması gerekmektedir. Yurt izni KYK yurtlarında kalan öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardandır. Öğrencilerin yurt giriş çıkış saatlerine dikkat etmesi, yurtta kalmadıklarında izin alması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmaması halinde öğrencilere bazı yaptırımlar uygulanır.

KYK Yurt İzni Nedir?

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin belirli saatler içerisinde yurtlara giriş ve çıkış yapması gerekmektedir. Giriş ve çıkış saatlerini 3 kez ihlal eden öğrencilere uyarı cezası verilmektedir. Bu durum daha fazla gerçekleşirse yurttan atılma cezası da uygulanır.

KYK Yurt İzni Nasıl Alınır?

Bu gibi durumların önüne geçmek için öğrencilerin yurt izni alması gerekmektedir. Öğrenciler yurda gelemeyecekleri durumlarda KYK yurt izni alarak bu durumlarını sisteme bildirmelidir. KYK yurt izni elektronik ortamdan kolay bir şekilde alınabiliyor. KYK yurt iznini alan öğrencilere herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

KYK yurtlarına gelemeyecek öğrencilerin yurttan izin alması gerekmektedir. Yurttan izin almak için e-Devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet sistemine giren kişilerin hizmetler bölümünden KYK izin talebi seçeneğine girmesi gerekir. Ekrandaki form doldurulmalı ve kaydedilmelidir. İzin talebi yurt yönetimine ulaşacaktır.

İkinci yöntem ise yurt yönetimine giderek izin almaktır. Bir dilekçe yazarak yurt yönetimine izin talebi verilmektedir. İzinler alınırken gerekli bir mazeretin olması gerekmektedir. Aksi takdirde izin talepleri geri çevrilir.

KYK Yurt İzni Nasıl Uzatılır?

KYK yurt iznini uzatmak için yine E-devlet sistemi kullanılabilir veya yurt yönetimine dilekçe yazılabilir.

KYK Yurt İzni Nasıl İptal Edilir?

KYK yurt izni alan öğrenciler izinlerini iptal etmek için yurt binasına gitmelidir. Bu noktada iznin iptal sebebi yurt yönetimine belirtilmelidir.

KYK Yurt Süresi Kaç Gündür?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere belli bir süreye kadar izin alma hakkı tanınmaktadır. Öğrenciler bu izin haklarını diledikleri zaman kullanabilirler. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin toplamda alabileceği izin süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu izin süresine resmi bayramlar, resmi tatiller dahil değildir.