Libya nerede? Libya'nın haritadaki yeri nüfusu ve para birimi

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden birisi olan ve bir Kuzey Afrika ülkesi olan Libya’nın birçok komşusu bulunmaktadır. Tunus, Cezayir, Mısır gibi ülkelere komşu olan Libya’da halkın çoğunluğu Arapça dilini konuşmakta. Nüfusun diğer kısmı ise Berberice dilini konuşmaktadır.

Libya’nın Para Birimi Nedir?

Libya Nüfusu Ne Kadardır?

Libya’da para birimi olarak Libya Dinarı kullanılmaktadır. Libya Dinarı 4.24 Türk Lirasına ve 0,71 Dolara denk gelmektedir.

2011 yılında yaşanan olayla Kaddafi iktidardan düşürülmüş ve devletin adı Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi yerine Libya Devleti halini almıştır. 2017 yılında yapılan hesaplamalara göre ülkenin nüfusu 6 milyon 375 bindir. Ülkenin isminin Libya olması ise Berberilere kullanılan bir isim olan Lebu’dan türemiştir.