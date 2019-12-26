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Libya nerede? Libya'nın haritadaki yeri nüfusu ve para birimi

Son günlerde gündemde adından söz ettiren Libya bulunduğu yer dolayısıyla büyük önem taşıyor. Peki Libya nerede yer almaktadır? Libya’nın haritadaki yeri, nüfusu, para birimi ve diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:38
Libya nerede? Libya'nın haritadaki yeri nüfusu ve para birimi

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden birisi olan ve bir Kuzey Afrika ülkesi olan Libya’nın birçok komşusu bulunmaktadır. Tunus, Cezayir, Mısır gibi ülkelere komşu olan Libya’da halkın çoğunluğu Arapça dilini konuşmakta. Nüfusun diğer kısmı ise Berberice dilini konuşmaktadır.

Libya’nın Para Birimi Nedir?

Libya’da para birimi olarak Libya Dinarı kullanılmaktadır. Libya Dinarı 4.24 Türk Lirasına ve 0,71 Dolara denk gelmektedir.

Libya Nüfusu Ne Kadardır?

2011 yılında yaşanan olayla Kaddafi iktidardan düşürülmüş ve devletin adı Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi yerine Libya Devleti halini almıştır. 2017 yılında yapılan hesaplamalara göre ülkenin nüfusu 6 milyon 375 bindir.  Ülkenin isminin Libya olması ise Berberilere kullanılan bir isim olan Lebu’dan türemiştir.

libya harita ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:38
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